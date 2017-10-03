تعرف على تفاصيل 3 مشاورات هامة للرئيس

الرئيس يجرى اتصالا برئيس الاتحاد الإفريقى، ويترأس اجتماعا اقتصاديا ويلتقى بطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا خاص أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشاورات هامة منفصلة خلال اتصال مع رئيس الاتحاد الإفريقى، ولقاء مع بطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر إ

الرئيس يجرى اتصالا برئيس الاتحاد الإفريقى، ويترأس اجتماعا اقتصاديا ويلتقى بطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا



خاص

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، 3 مشاورات هامة منفصلة خلال اتصال مع رئيس الاتحاد الإفريقى، ولقاء مع بطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا، وترأس الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات، وفق بيانات للرئاسة

** اتصال

وأجرى الرئيس السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع رئيس غينيا ألفا كوندي، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى.

وأكد الرئيس خلال الاتصال اعتزاز مصر بما يجمعها بغينيا من علاقات ممتدة، مؤكداً حرصها على تعزيز التعاون مع غينيا على كافة الأصعدة.



كما أوضح الرئيس تطلعه لتكثيف التنسيق مع الرئيس كوندي خلال المرحلة المقبلة والتشاور معه إزاء مختلف القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.



وتطرق الاتصال إلى آخر التطورات الخاصة بعدد من القضايا الإفريقية وسبل تعزيز مكانة القارة فى المحافل الدولية.

** لقاء البطريرك

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الروم الأرثوذوكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا.

وقال السفير، علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز قيم المحبة وقبول الأخر والتعايش بين الديانات المختلفة

و استعرض الرئيس ما تتخذه مصر من خطوات لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة ونشر التسامح، منوهاً إلى ضرورة البناء على القواسم المشتركة التي تنطلق منها الديانات السماوية، بالإضافة إلى تدعيم جهود التصدي للتطرف.

من جانبه، ثمن البطريرك، ثيودوروس الثاني قوة النسيج الوطني المصري وحرص الدولة على تعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني بين كافة أبناء الشعب دون تمييز.

** اجتماع اقتصادي

وفي سياق منفصل، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمدفوعات.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية، والتخطيط، بالإضافة إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين فى البنك المركزى ووزارة التخطيط.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن محافظ البنك المركزى طارق عامر، عرض دراسة لمشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع

وعرض محافظ البنك المركزي، الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء منظومة تكنولوجية متكاملة لصرف الدعم، من خلال وضع تصور متكامل يشمل البدائل المختلفة وتحديد أفضل السبل للتنفيذ، فضلاً عن التدابير التي تمت لتشجيع وتحفيز خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول عن طريق إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول وخفض المصاريف الخاصة بتلك الخدمات.

واضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى سبل تطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، حيث عرض وزير المالية تقريراً حول الوضع الحالي للمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد والتي تهدف إلى تنفيذ جميع عمليات الدفع والتحصيل الحكومى بطريقة إلكترونية من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لوزارة المالية بالبنك المركزى.

وصدر عن اجتماع المجلس عدة قرارات منها:مد العمل بقرار خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر أخرى تنتهى في يونيو 2018، بخلاف تعزيز مبادرة البنك المركزى بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالى.