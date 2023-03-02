تعرف على تفاصيل وموعد تطبيق زيادة المعاشات 2023

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل التوجيه بزيادة المعاشات 2023 بنسبة تصل إلى 15% يتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل.

وقال السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا اليوم: إنه وجه الحكومة بالتنفيذ الفورى لعدد من الإجراءات الهامة التى تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وتنشر المال كافة توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والتى أكد على تنفيذها بشكل فوري وهي :

البدء بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة والتعجيل بها بداية من شهر أبريل المقبل 2023 ، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالى:

– ووفقاً لتوجيه الرئيس السيسي فسيكون الحد الأدني في الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

كما وجه بزيادة الحد الأدني الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

اما بالنسبة حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة فستصل الحد الادني من مرتباتهم إلى قيمة 6000 جنيه شهرياً.

وأخيراً وجه الرئيس بزيادة الحد الأدني لمرتبات حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه الرئيس السيسي إلى زيادة المعاشات 2023 المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

كما تضمنت توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل.