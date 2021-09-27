تعرف على تفاصيل وأهمية بوليصة الشحن

يعتبر شحن البضائع عالميا من أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويشارك في تلك العملية أكثر من طرف، إلا أن هذه العملية تتم بموجب عمليات مستندية معقدة للغاية.

ومن أهم المستندات التي يتم استخدامها في عملية الشحن الدولي، هي بوليصة الشحن والتي تصدر عن العديد من الأشخاص والشركات يوميا خلال العملية التجارية.

وبوليصة الشحن هي عبارة عن وثيقة أو عقد يصدره الناقل (خط الشحن) ، أو الوكيل، لمالك البضاعة المشحونة، للإقرار باستلام البضائع للشحن.

وتوضح بوليصة الشحن أو المستند بشكل أساسي البضائع التي يتم شحنها، وكذلك من أين تأتي الشحنة وتتجه إليها.

ويجب إدراج عددا من المعلومات في المستند أهمها اسم الناقل، والتوقيعات من الناقل وربان السفينة (أو الممثلين القانونيين ) وتفاصيل البضائع الجاري شحنها (القيمة ، العدد ، الوزن ، الحجم ، العلامات / الأرقام ، إلخ ) .

كما تحتوي البوليصة على تاريخ وبيان البضائع التي يتم تحميلها على السفينة، و تدوين ميناء التحميل وميناء الوصول، وكذا اسم المرسل إليه.

ويعد الهدف من مستند البوليصة هو أن يكون قابلاً للتحويل، كما تدل التوقيعات الموجودة على البوليصة أو سند الشحن على أن البضائع قد تم استلامها “في حالة جيدة” وهي في نفس الحالة التي كانت عليها عندما غادرت الشحنة ميناء الشاحن.

تعتبر بوليصة الشحن مهمة جدا للتداول، حيث يحق لحاملها في الوقت المناسب تسليم الشحنة كما هو موضح في بوليصة الشحن القابلة للتداول، وينتقل هذا الحق إلى العنوان ، فضلاً عن كمية البضائع ووصفها.

كما تعد بوليصة الشحن كإيصال يفيد بأن البضائع قد تم تحميلها وفقا للعقد واستلام البضائع بحالة جيدة ، كما أنها في بعض الأوقات تعد دليل على شروط عقد النقل، وأحيانا تكون كوثيقة ملكية للبضائع ، حيث يتم بموجبها بيع البضائع العابرة وزيادة الائتمان المالي .

وتنقسم أنواع بوالص الشحن البحري إلى بوليصة شحن مباشرة : بوليصة شحن مباشرة صادرة لمرسل إليه مسمى غير قابلة للتداول، وفي هذه الحالة، كما يجب أن يتم توجيه بوليصة الشحن فقط إلى المرسل إليه المحدد المحدد في بوليصة الشحن.

كما يعني أنه لا يمكن لأي شخص بيع بوليصة الشحن، وعادة يتم إصدار بوليصة الشحن المباشرة إذا كان المشتري لا يزال مدينا بدفع جميع البضائع أو جزء منها.

سند شحن لأمر: سند أمر الشحن هو عكس بوليصة الشحن المستقيمة، حيث لا يوجد مرسل إليه محدد أو مسمى، وهذا يعني أنه يمكن نقل ملكية سند الشحن من شخص إلى آخر عن طريق الترخيص وتسليم المستند، على هذا النحو، ويمكن التفاوض على بوليصة الشحن إلى طرف ثالث، بحيث يمكن شراؤها وبيعها أكثر من مرة.

ومن المحتمل أن يفيد هذا المشتري الذي ربما يكون قد باع البضائع مسبقا لأنه يمكنه ببساطة الموافقة عليها للمشتري التالي في الطابور، هذا هو الشكل الأكثر استخدامًا لبوالص الشحن في جميع أنحاء العالم.

على الرغم من وجود إيصالات البضائع المحملة منذ المراحل المبكرة جدًا من تجارة الشحن والمصطلح نفسه يظهر من 1590 إلى 1600 ، تشكل بوليصة الشحن كما نعرفها اليوم في أعقاب نمو التجارة الدولية في عالم القرون الوسطى.

و كانت الأعباء المرتبطة بالأعمال الورقية مجالا رئيسيا للقلق بالنسبة للشحن الذي يكافح من أجل تحديد انتقال سلس نحو الرقمنة. إن اعتماد بوالص الشحن الإلكترونية يتيح المرونة، حيث يوجد وصول فوري للسفينة وبوليصة الشحن، بينما يُنظر إليه على أنه حل لخفض تكاليف التشغيل ومكافحة الفساد.

و في الآونة الأخيرة، ظهرت Blockchain كإتجاه ثقيل في الشحن ، وتعتبر حلا للمعاملات الإلكترونية الأسرع والأكثر موثوقية.

وعلى المستوى المحلي فقد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 مطلع سبتمبر، والتي تم بموجبها تعريف قائمة الشحن العامة والذي تم تعريفه بأنها ” قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد البلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانئ الأخرى.

كما تضمنت مستخرجات قائمة الشحن وهي بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة الشحن (المانفيست) وفقا للتخصص النوعي، تشمل الإسم العلمي والتجاري إن وجد، وبند التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق H.S.CODE ، فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية.