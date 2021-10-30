تعرف على تفاصيل مشروع كوبري ونفق 45 بالإسكندرية (صور)

كشف اللواء مختار حسين مختار رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، عن تفاصيل اتجاهات مشروع كوبري ونفق 45 بمحافظة الإسكندرية المُقرر الانتهاء منه خلال مايو 2022.

وأوضح أن المشروع تم دراسته بدقة من قبل جامعة الإسكندرية من خلال كلية الهندسة وجميع الجهات المختصة، وأن عناصر المشروع تبدأ بالنفق من شارع السادات بعرض ١٩ مترا، وهو عبارة عن ٣ حارات للدخول و ٣ للخروج بطول ١٥٠ مترا تقريبا مفتوح من الأعلى.

وتابع: يستمر النفق أسفل طريق الجيش بعرض ٣ حارات دخول و ٣ حارات خروج بطول ٦٠ مترا بارتفاع ٦ أمتار وعرض ٢٤ مترا يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاه بعرض ٢ وربع متر وارتفاع ٣ أمتار.

وواصل : “وينتهي النفق من جهة البحر بالدوران ناحية اليسار بعدد ٢ كوبري عبارة عن ٣ حارات للخروج و ٣ حارات للدخول، ويتم انفصالهم عن بعضهم البعض وذلك بطول ٢٠٠ متر تقريبا لكوبرى الخروج من النفق بطول ١٢٠ مترا تقريبا لكوبري الدخول إلى النفق، ويوجد ممشى (كوبري) على طريق الكورنيش موازي للبحر والكوبري بطول ٢٥٠ متر تقريبا وعرض ٦ أمتار وارتفاع من ٦ الي ٨ أمتار عن سطح البحر”.

وأضاف “مختار” أنه يوجد مدخلين لنفق المشاه الواحد، مدخل قبلي على رصيف العمارات، بالإضافة إلى مدخل من أعلى النفق مباشرة على شارع السادات للوصول بهما الي الجهة المقابلة من البحر، اما الصعود للمشي على رصيف الكورنيش البحري او النزول الي الشاطئ بأطوال ١٤٠ مترا تقريبا لأنفاق المشاه بجميع الاتجاهات.

وتابع : “تأتي توسعة الطريق من ٦ الي ١٠ حارات بعرض ٣٥ مترا تقريبا شامل الجزيرة الوسطى بعرض ٢ أمتار بالإضافة إلى ٢ رصيف مشاه على الجانبين بطول ٦٠٠ متر تقريبا”. وذلك بالإضافة إلى المشروعات التكميلية المستهدفة؛ والمتثملة في زيادة حارات الكورنيش من ٦ الي ١٠ حارات من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول ٤،٤ متر تقريبا بخلاف منطقة نفق وكباري السادات بطول ٦٠٠ متر، لافتاً أنه تم الأخذ في الإعتبار جميع التوسعات المرورية المستقبلية.

وعلى صعيد أخر وتأكيداً لما نشرته “المال” صرح محافظ الإسكندرية بأنه لم يتم المساس مُطلقاً بالكورنيش والشواطئ المطل عليها المشروع، وسيظل شاطئ “البوريفاج” بنفس المساحة، لافتاً إلى أن المشروع يعد إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم عمل ممشي سياحي للترويج على المواطنين. الأعمال التي تتم الآن على كورنيش الإسكندرية

وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى القضاء نهائيا على جميع الإختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف، مشيراً إلى أن في موسم الصيف القادم سيتم حل جميع تلك المشاكل، حيث أنه من المقرر الإنتهاء من المشروع خلال 7 شهور لينتهي جميع الأعمال به في 30 مايو 2022.

وأضاف الشريف أنه تم التنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية وإدارة مرور الإسكندرية وتم عمل علامات إرشادية للتسهيل على المواطنين السير في الشوارع البديلة لحين الإنتهاء من المشروع، وتم رفع كفاءة وتوسعة جميع الشوارع البديلة لتقليل أي إزدحام أو تكدس مروري بالمنطقة خلال مدة المشروع.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجميع الجهات المعنية، قاموا اليوم ببث حي ومباشر من موقع مشروع إنشاء نفق وكباري شارع ٤٥ بطريق الكورنيش، للرد على جميع استفسارات وتساؤلات مواطني الإسكندرية المتعلقة بمشروع 45.

وجاء ذلك بحضور اللواء مهندس مختار حسين مختار رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ورئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثان، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و الإعلاميين والصحفيين بالإسكندرية.