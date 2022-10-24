تعرف على تفاصيل مزاد القطن بالبحيرة

انخفضت أسعار الأقطان في مزاد البحيرة اليوم الإثنين بقيمة تتراوح بين 340 جنيه إلي 350 جنيها ،مقارنة بمزاد الغربية السبت مطلع الأسبوع الجاري كما يعد المزاد الأول في المحافظة منذ انطلاق الموسم التسويقي مطلع أكتوبر الجاري .

وكشفت مصادر لـ”المال” أن أسعار تداول القطن بمزاد البحيرة تراوحت بين 3450 إلى 3505 جنيهات للقنطار مقابل 3800 إلي 3845 في أصناف الغربية .

وأضافت مصادر لـ” المال ” أن سعر فتح المزاد كان 3368 جنيها للقنطار، في جميع أصناف الأقطان ،مشيرة إلي ان المزاد تم تنظيمه في 15 منطقة أو حلقة تجميع .

ولفتت المصادر إلي أنه تم تداول صنفين في المزادات هما أقطان جيزة 86 وجيزة 97 ، بكميات سجلت 5936 قنطار للنوع الأول ، و321 للصنف الثاني ليصل إجمالي الأقطان إلي 6227 قنطار تم بيعها أمس .

وأوضحت المصادر أن أبرز الشركات الفائزة في المزاد كانت شركة ” الكان ” و” دلتا مصر لتجارة الأقطان ” و” مصر لحليج الأقطان ” و”ابو مضاوي ” و”الأخلاص ” و”المجد ” و” عبد المجيد ” وغيرها .

وأشارت المصادر أنه تم طرح 1026 قنطار من أقطان الأكثار في هذا المزاد وكانت بالكامل من نصيب صنف جيزة 86 .

جدير بالذكر،أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على البيع من خلال نظام المزاد فى مراكز التجميع بالمحافظات حسب المساحات المزروعة.

وكشفت المصادر انه تم تنظيم المزاد في 15 مركز تجميع ضمت كل من بسنتواي ، وطلبمات برسيق ،وهيئة التدريس ، والحاجر، والعرقوب ، والهلباوي ، والبورسعيدية ،والعروبة ،والصفاصيف ، والكوم الأخضر ، وأبو دمين ،والروضة ، واريمون ، والأبراهيمية ، وأبو بكر .

وبلغت مساحة محصول القطن الموسم الجارى 336 ألف فدان.

جدير بالذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، وتعتمد على بيع المحصول من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع داخل المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان فيها وتسليمها مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.