تعرف على تفاصيل محاسبة «البلوجرز واليوتيوبرز» ضريبيا

قال صلاح إسماعيل، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، إن من سيتوجه للمصلحة من (البلوجرز – اليوتيوبرز) لفتح ملف ضريبى، لن يتم محاسبته بأثر رجعى وفقا لتوجيهات وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدا أن البعض التزم وفتح ملفا ضريبيا، وقدم إقرارا ضريبيا.

التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف عقوبتها بين 3 و 5 سنوات

وذكر أن هذه الفئة تخضع لضريبة الدخل، والتى تطبق نسبتها على صافى الدخل، بواقع صفر% لمن يقل دخله عن 15000 جنيه، و10% للدخل من 15 ألفا إلى أقل من 30 ألفا، و15% من 30 ألفا إلى أقل 45 ألفا، و20% من 45 ألفا إلى أقل من 185 ألفا، و%22.5 من 185 ألفا إلى 385 ألفا، و25% لمن يبلغ دخلهم 385 ألفا فما فوق.

وأكد في تصريحات لـ”المال” أن فرض ضرائب على البلوجرز، واليوتيوبرز ليس أمرًا مستحدثا، وإنما مفروضا منذ سنوات بموجب القانون 91 لسنة 2005.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت بيانا السبت الماضي أثار حالة من الجدل، أكدت فيه على إلزام صانعى المحتوى الإلكترونى (البلوجرز– اليوتيوبرز ) بفتح ملف ضريبى لدى مأمورية ضرائب الدخل الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، والتسجيل فى مأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وأكد «إسماعيل» أن ما أعلنته المصلحة منذ أيام يأتي بمثابة تذكير نظرا لأن هذه الفئة من الممولين ارتفعت أعدادها بشكل كبير عقب ظهور فيروس كورونا، وهو ما استوجب التأكيد لحفظ حق الدولة.

وقال إنه تم حصر عدد كبير من هذه الفئة، وجار التعامل معهم، كما نجحت المصلحة فى ضبط بعض الحالات التى لم تُبلغ بنشاطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ثم تحويلها للنيابة العامة بتهمة التهرب الضريبى، وهناك حالات أخرى تم ضبطها وإحالتها لإدارة مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

وأضاف أن بعض الحالات بعد التحقيق معها فى النيابة تقوم بالتصالح وديا، وسداد المستحقات المتراكمة عليها، والبعض الآخر يرفض ويتم إحالته للمحاكمة، لافتا إلى أن التهرب الضريبى جريمة مُخلة بالشرف، وعقوبتها الحبس من 3: 5 سنوات.



