تعرف على تفاصيل لقاء السيسي برئيس هيئة الرياضة السعودية

علي المصري





استقبل عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، المستشار تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، بحضور السفير السعودي بالقاهرة.





ونقل آل الشيخ، لرئيس الجمهورية، تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولى العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، مؤكداً على قوة وتميز علاقات الشراكة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيزها في مختلف المجالات.





وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الرياضية المختلفة، لاسيما من خلال إقامة المشروعات الرياضية الاستثمارية المشتركة وزيادة تبادل الخبرات والوفود الرياضية بين البلدين، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء مختلف القضايا في إطار ما يجمعهما من شراكة وتعاون وثيق.





ويتواجد اَل الشيخ في مصر، لحضور لقاء الأهلي أمام أتليتكو مدريد اﻹسباني، مساء اليوم السبت، في ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، والذي يقام تحت رعايته، بعنوان “السلام ضد اﻷرهاب”.