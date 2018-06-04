تعرف على تفاصيل فترة إعداد الأهلي للموسم الجديد

– لجنة الكرة تناقش ملف قائمة مع الجهاز الفنى



– يوسف ينفى حسم موقف المعارين ويرفض بيع الثلاثي الإفريقي







على المصرى:







تنطلق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، للموسم الجديد، في العاشرة مساء غد ٍالثلاثاء، تحت قيادة محمد يوسف المدرب العام والقائم بإعمال مدير الكرة، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية طول الأيام الماضية، بعد خوض آخر مباراة أمام المصري يوم 20 مايو الماضي.







ويبدأ الأهلي فترة الإعداد غدًا؛ استعدادًا لمباراة تاون شيب البتسواني يوم 17 يوليو المقبل، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، ومباراة السوبر المصرى التى ستقام مع الزمالك.







وقال محمد يوسف، إن التصور العام لفترة الإعداد للموسم الجديد تم تجهيزه ويتضمن معسكرا داخليا لمدة أسبوع ويجري حاليا المفاضلة بين ثلاثة أماكن لاستضافته، وهي 6 أكتوبر والتجمع الخامس والعين السخنة.







وعن إنطلاقة فترة الإعداد للموسم الجديد أوضح أن الفريق سوف يستأنف التدريب غدًا الثلاثاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وسيكون هناك تركيز على الجانب البدني فقط لحين وصول المدير الفني الأجنبي والذي سيقوم بوضع النقاط فوق الحروف.







وأضاف أنه عقب المعسكر الداخلي سيستعد الفريق للسفر يوم 25 أو 26 يونيو لخوض معسكر الإعداد الخارجي والمحدد له مبدئيًا بأحد الدول الثلاثة: ألمانيا أو النمسا أو سويسرا، وسيتضمن هذا المعسكر ثلاث مباريات متدرجة المستوى على أن تكون العودة للقاهرة يوم 8 أو 9 يوليو المقبل للاستعداد للمواجهة الإفريقية مع بطل بتسوانا في دوري الأبطال والمحدد لها 17 يوليو القادم.







وتعقد لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعا مع محمد يوسف، لتقديم تصور شامل لقوام الفريق لدراسته من كافة الجوانب قبل العرض على المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه واتخاذ القرار النهائي سواء في القائمة الجديدة أو تحديد العناصر التي سيتم إعارتها.







وعن التعاقد مع الصفقات الجديدة التي يسعى الأهلي لضمها، قال يوسف أن الأهلي يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وهناك العديد من المواهب الشابة، والقائمة في الموسم الجديد ستكون 25 لاعبًا فقط، وبالتالي سيتم التحرك في هذا الملف بحسابات دقيقة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم حقيقي، ولن يلجأ الأهلي لسياسة الشراء من أجل الشراء والشو الإعلامي، مؤكدا أن هناك مصلحة عامة لابد من الحفاظ عليها والعمل من أجلها.







وقال المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، إن موقف إعارة بعض اللاعبين أو قيد بعض العناصر العائدة من الإعارة لم يتم حسمه بشكل نهائي حتى الآن، وأضاف أنه يقوم بدراسة هذا الأمر كاملًا وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية من جانب، والحفاظ على قوام القائمة الإفريقية للفريق من جانب آخر، فضلًا عن ضرورة إتاحة الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بالموهبة ويحتاجون للمشاركة في المباريات.







وأكد يوسف، إن اللاعبين الأجانب الثلاثة في صفوف الأهلي النيجرى جونيور أجايي والمغربى وليد أزارو والتونسى علي معلول ليسوا للبيع؛ باعتبارهم من الركائز الأساسية للفريق، مؤكدا أن التفكير في هذا الأمر يتعارض مع أهداف النادي الرئيسية بالحصول على البطولات في المرحلة القادمة.







وأضاف أن الوقت لم يعد كافيًا لبيع بعض العناصر الرئيسية وتوفير بدائل بنفس درجة الكفاءة، خاصة أن الأساس في سياسة الأهلي هو البطولة قبل المكسب المادي.







وأكد يوسف أن النادي لم يتلق أية عروض رسمية لهؤلاء الثلاثي خلال الفترة الماضية.. ولو حدث ذلك، كان سيقوم بعرض الأمر على لجنة الكرة لدراسته كاملًا واتخاذ القرار الذي يخدم مصلحة الفريق من الناحية الفنية.







هذا ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء عقب الراحة التي حصل عليها الفريق بعد انتهاء الموسم الماضي؛ استعدادا للموسم الجديد ولمباريات الأهلي المتبقية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

