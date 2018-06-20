تعرف على تفاصيل غلق محطة مترو المرج الجديدة لمدة 5 أشهر

محمود محسن: قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والهيئة القومية للأنفاق بالتنسيق مع محافظة القاهرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، غلق تشغيل محطة المرج الجديدة، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو ولمدة 5 أشهر، وذلك إستكمالا لخطة التطوير التي بدأتها الشركة المصرية لإدار

محمود محسن:

قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والهيئة القومية للأنفاق بالتنسيق مع محافظة القاهرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، غلق تشغيل محطة المرج الجديدة، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو ولمدة 5 أشهر، وذلك إستكمالا لخطة التطوير التي بدأتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتخفيف المعاناة عن ركاب محطة المرج الجديدة نظراً لما تعانيه المحطة من تكدس شديد لركاب المترو.

وأكد أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أن غلق المحطة يأتى ضمن أعمال التطوير التى تستهدف إزدواج المسافة ما بين محطتي المرج القديمة / المرج الجديدة بهدف تقليل زمن التقاطر بين المحطتين ليكون 3.5 دقائق بدلا من 10 دقائق.

وأشار عبد الهادى أنه تزامناً مع إزدواج المسافة ما بين المحطتين، جارى الانتهاء من تحويل محطة المرج الجديدة من محطة سطحية إلى محطة علوية مزودة بسلالم متحركة ومصاعد كهربائية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مؤكدا أنه سيتم غلق المحطة حتى تتمكن الشركات المنفذة من إنهاء أعمال التشطيبات النهائية بمحطة المرج الجديدة وتجهيزها لاستقبال جمهور الركاب.

وأضاف المتحدث الرسمي للمترو في بيان صحفي اليوم أنه تم التنسيق مع محافظة القاهرة لتوفير وسائل نقل عام بين المحطتين أثناء فترة التوقف تسهيلاً على جمهور الركاب.

وتهيب إدارة شركة المترو بالمواطنين التعاون معها بما تم التنويه عنه من أجل الانتهاء بشكل سريع من كافة الأعمال بالمحطة وحتى يتسنى للشركة تقديم خدمة مميزة يشعر بها جمهور الركاب.

وأكد الهادى بأن شركة المترو أتخذت بعض الإجراءات بالتنسيق مع إدارة شرطة مترو الأنفاق وتتضمن تجهيز رصيف المرج المؤقت ليكون بمثابة محطة انتهائية وخروج الركاب وكذلك إعداد صالة الخروج بمحطة المرج القديمة لتكون صالة دخول فقط وتجهيز مكتب للتذاكر بها وكذلك تجهيز مكتبان تذاكر على رصيف شبين القديم ليصبح اجمالى عدد المنافذ بالمحطة 23 منفذ كما يوجد منفذان احتياطي بالصالة الأساسية.

ويضاف إلى ما سبق أن جارى تجهيز الرصيف المؤقت بتركيب 14 بوابة خروج منها 5 بوابات كارت ذكى + 9 بوابة مغناطيسية، بالإضافة إلى أعمال الإنارة والتهوية المطلوبة للرصيف المؤقت وعمل تغطية لمناطق بوابات الخروج بإنشاء مظلات معدنية بها وعمل سلالم ثابتة أمام بوابات الخروج بالشارع.

كما سيتم نقل أجهزة x-RAY والبوابات الأمنية من محطة المرج الجديدة إلى محطة المرج القديمة فور إغلاقها، علاوة على أنه جارى تركيب شبكة كاميرات مراقبة محلية بالمحطة المؤقتة وكذلك اذاعه داخلية بالرصيف، فضلا عن أنه جارى الانتهاء من تجهيز الغرفتين المتواجدتين بالرصيف لتشغيل مكتب للشرطة ومكتب للتشغيل وتوصيل المياه والصرف الصحي للمحطة.

كما تم الاتفاق بين شركة المترو والهيئة القومية للأنفاق على تواجد استشاري تشغيل طوال فترة التشغيل التجريبي (شهرين) لضمان وسلامة التشغيل، وتم التنسيق أيضا مع المحافظة وهيئة النقل العام من اجل توفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المحطة المؤقتة والعكس.

يذكر أن جارى عمل رسائل مسجلة لإذاعتها بمحطة المرج الجديدة للتنويه على جمهور الركاب لتوضيح كلا من تاريخ وأسباب غلق المحطة.

