تعرف على تفاصيل عقد مزاد بيع الأقطان بالبحيرة (مستند)

استضافت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تحت رعاية المهندس محمد خضر رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبد الحفيظ مدير عام الهيئة منظومة تسويق القطن وشركات التجارة بمقر الهيئة بالإسكندرية أمس بمنطقة سموحة.

وكان قد تم التزايد على قرار 100 ألف قنطار من مختلف محافظات الوجه البحري، ومن أهمها البحيرة والإسكندرية وكفر الشيح والدقهلية ودمياط.

وحسب تقرير صادر عن منظومة القطن فقد اقتنصت شركة حجم كبير من الأقطان بالبحيرة والإسكندرية.

وتضمنت الكميات من صنف 86 بمحافظة البحيرة، بواقع 6434 قنطار، وكانت لصالح شركات الاخلاص، والكان، ومصر لتصدير الاقطان، وأبو مضاوي لتصدير الأقطان.

وتراوحت أسعار مزاد محافظة البحيرة من 11.1 ألف جنيه للقنطار، إلى 11.5 ألف جنيه، بإجمالي يقترب من 72 مليون جنيه.

كما تم التزايد على كميات من صنف جيزة 94 بالبحيرة أيضا باسعار تراوحت من 11.1 – 11.3 ألف جنيه للقنطار، وذلك لصالح شركات الاخلاص، وابو مضاوي والكان لتصدير الاقطان، وذلك بكميات تصل إلى 1931 قنطارا، بمقدار يصل إلى قرابة 21 مليون جنيه.

كما فازت شركة أبو مضاوي لتصدير الأقطان بكميات تصل إلى 564 قنطار من صنف جيزة 96، بأسعار بلغت إلى نحو 12.4 – 12.5 ألف جنيه، باجمالي يصل إلى 7 ملايين جنيه.

كما فازت شركات الإخلاص، ومصر وأو مضاوي بكميات من الأقطان بالبحيرة أيضا من جيزة 92 أخرى بواقع 9713 قنطارا وذلك بأسعار تراوحت من 10.5 – 11.1 ألف جنيه للقنطار.

وقد تم المزاد بحضور رتيبة محمود مدير منظومة تسويق القطن الجديدة والعضو المنتدب لشركة مصر لحليج الأقطان، والمهندس وليد السعدنى رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، والمهندس أنطوان أديب رئيس الإدارة المركزية للفرز والتحكيم وعضو اللجنة التنفيذية للمنظومة، والمهندس محمد زعلوك مدير عام المعامل والشهادات بالإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة و عضو اللجنة التنفيذية للمنظومة، وقد بلغ عدد الحضور إلى قرابة 45 شركة.

وجدير بالذكر أن سبب زيادة سعر القطن بالمزاد هو تراجع المساحة وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الذي يسجل 45 جنيها علي الأقل، حيث يتم تصدير هذه الكميات للخارج، فضلا عن اشتداد المنافسة في بداية الموسم التي تتزامن من طرح أفضل درجات نقاوة القطن في مرحلة الجني الأولى.

ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.

وكانت قد كشفت وزارة قطاع الأعمال العام خلال أكتوبر الماضي، عن بيع 85680 قنطار قطن في المزادات التي جرت في 8 محافظات “كفر الشيخ، الشرقية، الغربية ، الدقهلية، المنوفية، الإسماعيلية، دمياط، والبحيرة”.

جاء ذلك وفقا للتقرير الذي تلقاه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حول مستجدات تطبيق المنظومة الجديدة لتداول القطن ونتائج مزادات القطن .

جدير بالذكر أن المنظومة الجديدة تعتمد على بيع الأقطان من خلال مزادات علنية تشارك بها شركات التجارة، ويتم البيع من المزارعين مباشرة دون وسطاء، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية. وساهمت المنظومة على مدار السنوات القليلة الماضية في تنظيم عمليات تداول الأقطان، وتحسين مستوى جودة ونظافة القطن، وتحقيق سعر عادل للمزارعين، وكذلك الشفافية في بيع الأقطان بين الشركات.

وتتولى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.