تعرف على تفاصيل عروض البلاك فرايداي 2022 من جوميا

أعلنت جوميا منصة التجارة الإلكترونية عن انطلاق موسم البلاك فرايدي خلال الفترة من 4-30 نوفمبر المقبل، تحت شعار “بلاك فرايدي كل يوم”، وتعتبر هذه الحملة هي أكبر حملات التخفيضات لعام 2022 .

وتقدم جوميا في حملتها للعام التاسع على التوالي بالشراكة مع كثير من البائعين والعلامات التجارية مثل: RB, Nivea, GSK, American Eagle, L’Oreal, Defacto, Lipton Adidas, Unilever, LC Waikiki و غيرهم.

وتأتي حملة Black Friday لتوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من المنتجات بأفضل الأسعار بعروض حصرية وتخفيضات كبيرة لعملاء جوميا الحاليين والجدد وبأسعار تنافسية سواء في المنتجات المحلية أو العالمية ذات جودة عالية، إضافة لمنتجات البقالة والسلع اليومية و الإستهلاكية.

وعامًا تلو الآخر تشهد حملة البلاك فرايدي تنوعا في الرؤية والأهداف الاستراتيجية التي تشمل تلبية احتياجات المواطنين على كافة مستوياتهم.

وتتضمن الحملة فئات مثل الأزياء، أدوات التجميل والعطور، موبايلات و اكسسواراتها، أدوات المنزل والأجهزة المنزلية، الأجهزة التكنولوجية، التليفزيونات والإلكترونيات، الأدوات الرياضية، الأطفال ، مستلزمات السيارات، ومنتجات الرعاية المنزلية.

وخلال موسم التخفيضات والعروض يستمتع العملاء أيضا بمزايا الشحن المجاني للسلع والمنتجات في جميع أنحاء الجمهورية بفضل الخدمات اللوجيستية الرائدة التي تقدمها جوميا للعملاء من أي مكان وفي أي وقت.

وتتيح شركة جوميا خلال حملة البلاك فرايدي بالشراكة مع عدد من البنوك والشركات أبرزها البنك الأهلي المصري و بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB) و بنك الإسكندرية وشركة فاليو عروض التقسيط بدون فوائد، إضافة إلى خصومات إضافية عند استخدام اي بطاقه ماستر كارد او اي محفظه الكترونيه بالتعاون مع شركة بنوك مصر و كل بطاقات البنك الاهلي المصري و بنك المشرق.

وتعقيبا على انطلاق حملة البلاك فرايدي، يقول المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر إنه في ظل الظروف العالمية التي يمر بها العالم فإن انطلاق حملة البلاك فرايدي في هذا التوقيت سيكون لها اثرًا كبيرا لدى جميع العملاء خاصة الذين ينتظرون من العام تلو الآخر تخفيضات وعروض شهر نوفمبر التي كانت جوميا صاحبة الريادة فيها باعتباره أكبر اوكازيون سنوي، مشيرا أن موسم التخفيضات لم يعد يقتصر على مبيعات الاونلاين فقط بل امتد أيضا ليشمل المحلات التقليدية مما ساعد على تنشيط السوق وتحريك عمليات البيع والشراء في جميع المحافظات.

وتوفر جوميا من خلال موسم العروض تخفيضات على الكثير من السلع والمنتجات وتستهدف الشركة تشجيع أكبر عدد من الأفراد على تجربة متعة التسوق الآمن عبر الإنترنت حيث يمكن الحصول على السلع والمنتجات بأقل الأسعار وأعلى جودة من خلال خصومات لا مثيل لها.

من جانبه، يقول كريم أحمد، رئيس قطاع التسويق بشركة جوميا مصر بالإضافة إلى الخصومات الهائلة خلال فترة الحملة يستمتع العملاء أيضا بخصومات أخرى من خلال flash sales العروض اليومية والعروض اللحظية وأيضا عروض اليوم الواحد مع إمكانية الحصول على مزايا الكاش باك والاشتراك في المسابقات والألعاب مثل مثل جوميا هيرو وجوميا بوكس وعجلة الحظ وعروض من جوميا فوود والهدايا المختلفة التي تمنحها جوميا لعملاها كل يوم جمعة.

كما أنه من خلال JumiaPay نجحت جوميا في حث العملاء على استخدام وسائل الدفع الرقمیة نظرا لما تتمتع به من مميزات الأمن والسرية والخصوصية التي يتمتع بها التطبيق تجعلها طريقة الدفع الرقمية الآمنة علاوة على تعدد طرق الدفع سواء كانت طرق تقليدية أو طرق رقمية مبتكرة.

وأوضح هشام الجابري، رئيس القطاع التجاري لشركة جوميا أن جوميا تعكف سنويا على إطلاق حملات للتخفيضات مع شركاء أعمالها الذين يسعون لتلبية كافة الاحتياجات من خلال عروض جديدة ومتميزة من خلال علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الشركات والبنوك المختلفة ودعم أصحاب الأعمال في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية والتوسع في الاستثمار بالتعاون مع جوميا، وبإمكان عملاء جوميا الاستفادة من فرصة غير مسبوقة للتوفير من خلال آلاف العروض على أفضل العلامات التجارية لمساعدة العملاء على مواجهة غلاء الأسعار والركود التضخمي، مشيرا أن جوميا تحرص دائما على توفير متطلبات كل العملاء خاصة السلع والمنتجات اليومية الخاصة بالبقالة باعتبارها من الاحتياجات الضرورية لكل أسرة مصرية، بالإضافة للعروض والتخفيضات على المنتجات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية والتي ينتظر العملاء تخفيضات البلاك فرايدي من خلال أفضل الأسعار للمنتجات ذات الجودة العالية.