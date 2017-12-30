تعرف على تفاصيل عرض We للتجوال الدولي

المال – خاص : طرحت الشركة المصرية للاتصالات عرضا جديد لخدمات التجوال عبر شبكتها الرابعة للمحمول we بمناسبة بدء العام الجديد. ويشمل العرض 37 دولة بسعر ثابت 2 جنيه يشمل تتضمن وحدة الميجابايت ودقيقة الاستقبال والرسائل القصيرة . وتضم قائمة…

المال – خاص :

طرحت الشركة المصرية للاتصالات عرضا جديد لخدمات التجوال عبر شبكتها الرابعة للمحمول we بمناسبة بدء العام الجديد.

ويشمل العرض 37 دولة بسعر ثابت 2 جنيه يشمل تتضمن وحدة الميجابايت ودقيقة الاستقبال والرسائل القصيرة .

وتضم قائمة الدول كلا من ألمانيا وبلغاريا وإيرلندا والبرتغال وقبرص وغوادلوب ولوكسمبورج وسلوفينيا والنرويج وإيطاليا وكرواتيا ومالطا ورومانيا والدنمار ك وغويانا الفرنسية ومارتينيك والسويد وجمهورية التشيك

بالإضافة إلى بريطانيا وإسبانيا واليونان وهولندا وسلوفاكيا واستونيا ولاتفيا ومايوت وايسلندا وفنلندا وفرنسا والنمسا والمجر وبولندا وبلجيكا والانتيل الفرنسية وليتوانيا ولاريونيون وليختننشاين

وقالت الشركة عبر موقعها الالكترونى إن العميل سيتمتع بسعر مخفض لخدمة الانترنت المحمول بسعر 10 جنيهات للميجابايت بدلا من 65 جنيه إذ كان مسافرا إلى دول الامارات والسعودية والمغرب