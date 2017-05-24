تعرف على تفاصيل عرض شراء سيارات كيا بدون مقدم من EIT

أحمد شوقي أعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل العلامة الكورية كيا؛ أمس؛ عن عرض البيع بدون مقدم للسيارتين: سبورتاج وسيراتو؛ دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وفيما يلي تقدم "المال" تفاصيل هذا العرض. ووفق اتصال هاتفي بخدمة عملاء "المصرية"؛ فإن هذا العرض يسري فقط على طرازي كيا سيراتو وكيا سبورتا

أحمد شوقي

أعلنت الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT وكيل العلامة الكورية كيا؛ أمس؛ عن عرض البيع بدون مقدم للسيارتين: سبورتاج وسيراتو؛ دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. وفيما يلي تقدم “المال” تفاصيل هذا العرض.

ووفق اتصال هاتفي بخدمة عملاء “المصرية”؛ فإن هذا العرض يسري فقط على طرازي كيا سيراتو وكيا سبورتاج؛ ويتم تقسيط مقدم السيارة المقدر بنسبة 20% من القيمة الإجمالية لها خلال فترة تمتد لعام.

ويتم تقسيط النسبة المتبقية والمقدرة بـ 80% خلال الفترة الزمنية التي يرغبها العميل والتي قد تصل إلى 5 سنوات؛ على أن يدفع الرسوم الإدارية المقدرة بنسبة 2% من قيمة القرض (نسبة 80% من قيمة السيارة).

وبافتراض أن العميل يريد شراء الفئة الأولى من السيارة كيا سيراتو؛ والتي يصل سعرها إلى 315 ألف جنيه؛ بنظام التقسيط على 5 سنوات؛ فإن القسط الشهري خلال العام الأول سيصل إلى 13431 جنيها (شاملة قسط المقدم وقسط الـ 80%) ؛ على ان يصل القسط الشهري بداية من العام التالي إلى 7433 جنيهًا. وفي هذه الحالة سيدفع العميل رسومًا إدارية عند الشراء بقيمة 5040 جنيهًا.

ولشراء الفئة الأولى (أقل فئة) من كيا سبورتاج والمقدر سعرها بـ 470 ألف جنيه على أن تدفع الأقساط خلال 5 سنوات؛ فإن الأقساط الشهرية للعام الأول ستصل إلى نحو 20 ألف جنبه؛ على أن يبدأ العميل من العام الثاني في دفع قسط شهري بقيمة تقارب 10 آلاف جنيه. وفي هذه الحالة فإن الرسوم الإدارية التي سيدفعها العميل عند شراء السيارة ستصل إلى 7520 جنيهًا.

وأوضحت خدمة العملاء أن المهلة المتاحة لسداد أقساط السيارة تتراوح بين عام و5 أعوام، كما أن التعاملات تتم مع الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات مباشرة دون إشراك القطاع المصرفي.