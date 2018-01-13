تعرف على تفاصيل صفقة انتقال النقاز للزمالك

علي المصريكشف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، التفاصيل المادية للتعاقد مع حمدي النقاز الظهير الأيمن للنجم الساحلي التونسي، والمنضم حديثا لصفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية الحالية.ووقع النقاز على عقود انتقاله للزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم على أن يحصل في الستة أشهر الأولى على

علي المصري

كشف مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم السبت، التفاصيل المادية للتعاقد مع حمدي النقاز الظهير الأيمن للنجم الساحلي التونسي، والمنضم حديثا لصفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع النقاز على عقود انتقاله للزمالك لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم على أن يحصل في الستة أشهر الأولى على 250 ألف دولار تزيد في الموسم الأول إلى 350 ألف دولار ثم في الموسم التالي يحصل على 450 ألف دولار.

وفي الموسم الثالث والأخير يحصل على 550 ألف دولار ليبلغ اجمالي مستحقات الظهير التونسي مليون و600 ألف دولار.

في حين يقضي الاتفاق بين ناديي الزمالك والنجم الساحلي على حصول النادي التونسي على 700 ألف دولار، كقيمة نهائية لصفقة النقاز.

ومن المقرر أن يسدد الزمالك قيمة الصفقة على دفعتين حيث يسدد 500 ألف دولار كدفعة أولى فور توقيع العقد الثلاثي بينما سيسدد 200 ألف دولار كدفعة ثانية بعد شهر من سداد الدفعة الأولى.