تعرف على تفاصيل صرف زيادات المعاشات مطلع يوليو‎

تبدأ وزارة المالية صرف زيادات المعاشات مع مطلع العام المالي المقبل، والذي يبدأ يوليو القادم.

ووفقا لبيانات موازنة 2021- 2022 سيتم زيادة المعاشات بقيمة 31 مليار جنيه.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات السنة المالية المقبلة 13%، مقارنة بـ10% وهو ما كان معمول به سابقا.

وستصل قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات كالتالي:

_ 130 جنيها، للمعاشات بين ألف وتقل عن ألفي جنيه.

_ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه.

– 680 جنيه، للمعاشات بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.

-1050 جنيها لأصحاب المعاشات التي تزيد على 7 آلاف جنيه.