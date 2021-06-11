اقتصاد وأسواق

تعرف على تفاصيل صرف زيادات المعاشات مطلع يوليو‎

ووفقا لبيانات موازنة 2021- 2022 سيتم زيادة المعاشات بقيمة 31 مليار جنيه
منى عبدالباري 5:39 م, الجمعة, 11 يونيو 21 5:39 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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تبدأ وزارة المالية صرف زيادات المعاشات مع مطلع العام المالي المقبل، والذي يبدأ يوليو القادم.

ووفقا لبيانات موازنة 2021- 2022 سيتم زيادة المعاشات بقيمة 31 مليار جنيه.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات السنة المالية المقبلة 13%، مقارنة بـ10% وهو ما كان معمول به سابقا.

وستصل قيمة الزيادة لأصحاب المعاشات كالتالي:

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_ 130 جنيها، للمعاشات بين ألف وتقل عن ألفي جنيه.

_ 260 جنيها لأصحاب المعاشات التي تبلغ ألفي جنيه.

– 680 جنيه، للمعاشات بين ألفين و7 آلاف جنيه تبلغ 680 جنيها.

-1050 جنيها لأصحاب المعاشات التي تزيد على 7 آلاف جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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