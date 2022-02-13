عقـــارات

تعرف على تفاصيل زيارة وزير الإسكان في كوت ديفوار للقاهرة

    قام وزير الإسكان والمرافق فى دولة كوت ديفوارد، كونى نابانى برونو KONE BRUNO بزيارة للقاهرة فى الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجارى تلبية لدعوة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية؛ لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى…

شرين طه 9:31 م, الأحد, 13 فبراير 22 9:31 م, الأحد, 13 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

    قام وزير الإسكان والمرافق فى دولة كوت ديفوارد، كونى نابانى برونو KONE BRUNO بزيارة للقاهرة فى الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجارى تلبية لدعوة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية؛ لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الاسكان الاجتماعى.

وزار العاصمة الإدارية الجديدة واطلع على المبانى الحديثة التى تم اقامتها ، وأبدى إعجابه بسرعة التنفيذ وجودة المبانى وحداثتها.

وزير الاسكان الكوت ديفوارى والمهندس حسن عبد العزيز.

  في سياق متصلـ، أقام المهندس / حسن عبد العزيز – رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد غذاء عمل على شرف الوزير حضره سفير كوت ديفوار فى القاهرة ،ثيموتى إيزوان. بجانب عدد من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات مواد البناء.

اقرأ أيضا  خدمات تجارية جديدة من مجموعة «طلعت مصطفى» لمناطق شرق القاهرة

 ودارت مناقشات بين الوزير وهذه الشركات حول التعاون بين المقاولين فى البلدين .

وأوضح المهندس / حسن عبد العزيز استعداد الاتحاد لتدريب الكوادر الايفوارية فى مجال المقاولات فى مراكز التدريب المصرية،

وقد قام  بتسليم الوزير  درع الاتحاد الإفريقى بمناسبة زيارته الإولى للقاهرة .

وقد دعا الوزير رئيس الاتحاد الافريقى ، والشركات المصرية إلى زيارة دولة كوت ديفوار لبحث فرص التعاون مع الشركات هناك. 

اقرأ أيضا  الصين تلغي قيودا على قروض العقارات لتمويل المساكن المؤجرة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم شرين طه

ملف الكاتب شرين طه

اقرأ أيضاً

«آب تاون 6 أكتوبر» العقارية تتبني خطة توسعية بدأتها بإطلاق كمبوند «كوارتو»

شريف عمر 1:58 م, الأحد, 13 فبراير 22

«مكادي هايتس» تتعاون مع «سولارايز مصر» لتنفذ أول محطة للطاقة الشمسية

شريف عمر 1:51 م, الأحد, 13 فبراير 22

هيئة المجتمعات و«الجايكا» يبحثان التعاون المشترك ومناقشة المشكلات العمرانية

أحمد صبحي 12:10 م, الأحد, 13 فبراير 22

الثلاثاء المقبل .. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالعبور

أحمد صبحي 11:35 ص, الأحد, 13 فبراير 22

«مصر الجديدة للإسكان» تستهدف تطوير 500 فدان فى «نيو هليوبوليس» بنظام الشراكة

شريف عمر 8:47 ص, الأحد, 13 فبراير 22

«مصر الجديدة للإسكان» تخطط للتواجد بقائمة أكبر 5 شركات تطوير عقارى خلال 8 سنوات

شريف عمر 6:32 ص, الأحد, 13 فبراير 22