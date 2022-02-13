تعرف على تفاصيل زيارة وزير الإسكان في كوت ديفوار للقاهرة

قام وزير الإسكان والمرافق فى دولة كوت ديفوارد، كونى نابانى برونو KONE BRUNO بزيارة للقاهرة فى الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجارى تلبية لدعوة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية؛ لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى…

قام وزير الإسكان والمرافق فى دولة كوت ديفوارد، كونى نابانى برونو KONE BRUNO بزيارة للقاهرة فى الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجارى تلبية لدعوة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية؛ لبحث أوجه التعاون بين الدولتين فى مجال تطوير البنية التحتية ومشروعات الاسكان الاجتماعى.

وزار العاصمة الإدارية الجديدة واطلع على المبانى الحديثة التى تم اقامتها ، وأبدى إعجابه بسرعة التنفيذ وجودة المبانى وحداثتها. وزير الاسكان الكوت ديفوارى والمهندس حسن عبد العزيز.

في سياق متصلـ، أقام المهندس / حسن عبد العزيز – رئيس الاتحاد الإفريقى لمنظمات مقاولى التشييد غذاء عمل على شرف الوزير حضره سفير كوت ديفوار فى القاهرة ،ثيموتى إيزوان. بجانب عدد من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية وشركات مواد البناء.

ودارت مناقشات بين الوزير وهذه الشركات حول التعاون بين المقاولين فى البلدين .

وأوضح المهندس / حسن عبد العزيز استعداد الاتحاد لتدريب الكوادر الايفوارية فى مجال المقاولات فى مراكز التدريب المصرية،

وقد قام بتسليم الوزير درع الاتحاد الإفريقى بمناسبة زيارته الإولى للقاهرة .

وقد دعا الوزير رئيس الاتحاد الافريقى ، والشركات المصرية إلى زيارة دولة كوت ديفوار لبحث فرص التعاون مع الشركات هناك.