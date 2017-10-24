تعرف على تفاصيل زيارة صندوق النقد للقاهرة

تبدأ غدا قال نائب وزير المالية أحمد كجك، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ زيارته لمصر غدا الإربعاء. وقال كجك في تصريحات متلفزة، إن الوفد سيبدأ عمله مباشرة بلقاءات مع الفريق الفني بوزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بجدول زيارة بعثة الصندوق. أوضح

تبدأ غدا



قال نائب وزير المالية أحمد كجك، إن وفد صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ زيارته لمصر غدا الإربعاء.

وقال كجك في تصريحات متلفزة، إن الوفد سيبدأ عمله مباشرة بلقاءات مع الفريق الفني بوزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على الخطوط العريضة الخاصة بجدول زيارة بعثة الصندوق.

أوضح أن هذه اللقاءات يليها اجتماعات مع كافة أعضاء المجموعة الاقتصادية وعدد من المسؤولين عن بعض الملفات كالتجارة والصناعة والاستثمار والبترول والحماية الاجتماعية.

وتابع أن البعثة سبتدأ بعد ذلك مقابلة مجموعة كبيرة من الخبراء وممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في مصر للتعرف على انطباعتهم عن ما تحقق بالنسبة لمناخ الأعمال في مصر،

ولفت إلى وجود اجتماعات نهائية للوقوف على حجم ما تحقق من تقدم بلنسبة للاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.

وأوضح أنه في نهاية الزيارة سيتم الإعلان عن نتائجها والبيانات الخاصة بتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلي.

أضاف كجك أنه بمجرد التوصل لاتفاق مع بعث صندوق النقد سيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق للموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه بقيمة 2 مليار دولار من إجمالي 12 مليارا.

وتبدأ بعثة من صندوق النقد مراجعة هي الثالثة لأداء الاقتصاد المصري في إطار الاتفاق الموقع مع الحكومة المصرية اواخر العام الماضي لصرف قرض بقيمة 12 مليار دولار