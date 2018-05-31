تعرف على تفاصيل رفض شحنة القمح الروسي

الصاوي أحمدرفض سلطات الحجر الزراعي في ميناء سفاجا السماح بدخول شحنة قمح روسي تصل حمولتها لـ63 ألف طن؛ بسبب وجود نسبة مرتفعة من فطر الإرجوت سجلت في المتوسط 0.06% وهي أعلى من المعدل والمواصفات المصرية التي تعتمد معايير منظمة الكودكس- دستور الغذاء العالمي-الذي يوصي بأن تكون النسبة 0.05%.

الصاوي أحمد





رفض سلطات الحجر الزراعي في ميناء سفاجا السماح بدخول شحنة قمح روسي تصل حمولتها لـ63 ألف طن؛ بسبب وجود نسبة مرتفعة من فطر الإرجوت سجلت في المتوسط 0.06% وهي أعلى من المعدل والمواصفات المصرية التي تعتمد معايير منظمة الكودكس- دستور الغذاء العالمي-الذي يوصي بأن تكون النسبة 0.05%.

تناولت تقارير صحفية، اليوم، قرار مصر رفض دخول شحنة من القمح الروسى بإجمالى كمية بلغت 63 ألف طن قادمة إلى مصر عن طريق ميناء سفاجا، بعد أن أثبتت التحاليل وجود فطر الإرجوت بها بنسبة أعلى من المسموح به فى مصر، مؤكدًا أنه سيتم إعادة تصديرها بعد تأكيد النتائج النهائية احتواءها على الإرجوت بنسبة تخالف المعايير المصرية.

وأكد مصدر مسئول بالحجر الزراعي أن التحاليل أكدت أن نسبة الإرجوت فى شحنة القمح الروسي في المتوسط 0.6%.

وأوضح أنه بناء على نتيجة التحليل تم رفض استقبال الشحنة، مع إعادة الفحص قبل إعادة شحنها مرة أخرى لبلد المنشأ وفقًا لشروط ومعايير استيراد القمح التي تعتمدها وزارة الصحة والحجر الزراعي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ومن المعروف أن النسبة المسموح بها من الإرجوت هي 0.05%، حيث يتم غربلة الشحنة، وفي حال التأكد من سلامتها يتم السماح بدخولها للأسواق.

وتم احتجاز الشحنة لمدة يومين في ميناء سفاجا على البحر الأحمر، ومن المنتظر أن يتم إعادة تحليل العينات مرة أخرى طبقًا لطلب وزارة التموين.