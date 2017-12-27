تعرف على تفاصيل رسالة جديدة من مصر لبابا الفاتيكان

سمر السيد:قالت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة تسلم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، استقبل البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، السفير محمود سامي سفير مصر لدي الفاتيكان يوم 22 ديسمبر الجارى .وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد؛ عقد السفير محمود سامي لقاء

سمر السيد:

قالت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة تسلم أوراق اعتماده سفيراً لمصر لدى الفاتيكان، استقبل البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، السفير محمود سامي سفير مصر لدي الفاتيكان يوم 22 ديسمبر الجارى .

وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد؛ عقد السفير محمود سامي لقاءً مع البابا فرانسيس، ونقل السفير المصري إلى البابا تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما استعرض الرؤية المصرية للأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل التصدي للتحديات الماثلة على الصعيد العالمي، وعلى رأسها قضايا الإرهاب والعنف، وسبل التعامل مع جذور المشكلات، لدفع جهود تحقيق السلام ونشر التنمية، وتكريس العدالة على المستوى الدولي، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة على الصعيد الداخلي.

كما أشاد السفير محمود سامي بالزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس إلى مصر في إبريل الماضي، والتي كان لها أثر إيجابي للغاية لدى كافة المصريين جميعاً، وأظهرت تضامن البابا مع المصريين في حربهم ضد التطرف والإرهاب.

وأعرب السفير محمود سامي خلال اللقاء عن الأهمية التي تعلقها مصر على تعزيز العلاقات التاريخية القائمة مع دولة الفاتيكان في كافة المجالات، والتي تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والتعاون البناء، مشيدا بالعلاقات الثنائية الممتازة الحالية بين مصر والفاتيكان؛ كما عبر السفير خلال اللقاء عن التقدير المصري للدور الهام للفاتيكان في نشر رسالة السلام على المستوى الدولي.

من جانبه، حمّل البابا فرانسيس السفير المصري الجديد رسالة تحية وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري

وأعرب عن تأييده للجهود التي تضطلع بها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والعنف في منطقة الشرق الأوسط. كما التقي السفير محمود سامي عقب لقائه بالبابا فرانسيس بالكاردينال بييترو بارولين رئيس وزراء الفاتيكان.