تعرف على تفاصيل رسالة البرلمان للرئيس

ياسمين فوازأرسل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين مع بدءه الانعقاد الثالث، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجيةوجاء نصها كالتالي :" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة، وهو يستهل ب

ياسمين فواز

أرسل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الاثنين مع بدءه الانعقاد الثالث، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة المجلس وتأييده لسياساته الداخلية والخارجية

وجاء نصها كالتالي :

” السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة، وهو يستهل بعون الله وتوفيقه أولى جلسات دور انعقاده الثالث للفصل التشريعى الأول، يعلن تأييده الكامل للسياسات المتوازنة التى أرسيتم دعائمها فى إطار من الحرية والالتزام بالشرعية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

إن مجلس النواب يبارك خطواتكم الواعية على الساحات: العربية والدولية والإقليمية لفتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد المصرى، وخطواتكم الجريئة للإصلاح الاقتصادى، وجذب الاستثمارات التى تصب فى شرايين الاقتصاد الوطنى، بعد أن حاز ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ويؤيد مجلس النواب حرصكم ودأبكم من أجل لم الشمل، وجسر الهوة وإنهاء الانقسام بين الأخوة فى فلسطين، للخروج من النفق المظلم الذى دخلت فيه القضية الفلسطينية.

كما يشيد مجلس النواب بسعيكم الحثيث للقضاء على الإرهاب، وتوحيد مواقف الأشقاء لكشف الدول الراعية والداعمة له.

ويسعدنى باسمى وباسم نواب الشعب أن نرسل لسيادتكم أخلص التهانى بمناسبة حلول ذكرى السادس من أكتوبر أعز وأعظم أيام أمتنا العربية، الذى استعاد فيها المقاتل المصرى للوطن كرامته يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وللعرب شموخاً افتقدوه.

ويتقدم مجلس النواب بالتحية لقواتنا المسلحة الباسلة وشهدائها الأبرار الذى أقسم كل فرد فيها على الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل شبر من الأرض هى كل الأرض، فكانوا الأوفياء للقسم، يوم سالت دماء أبنائها الطاهرة على أرض الفيروز وقوداً لنصر غاب عنا، فحققناه يوم العبور العظيم، يوم أن تساقطت أحجار خط بارليف كأوراق الخريف”.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس مجلس النواب

دكتور على عبد العال