تعرف على تفاصيل حركة موانئ البحر الأحمر

نادية صابرقال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان و بوسيدون إكسبريس و على متنهم 740 راكبا و 72 شاحنة بضائع، و 8 شاحنة عفش ركاب، و4 سيارة. بينما تغادر ثلاث سفن و هى أمانة، والحرية، والنوى اكسبريس و عل

نادية صابر

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين عمان و بوسيدون إكسبريس و على متنهم 740 راكبا و 72 شاحنة بضائع، و 8 شاحنة عفش ركاب، و4 سيارة.

بينما تغادر ثلاث سفن و هى أمانة، والحرية، والنوى اكسبريس و على متنهم 847 راكبا، و91 شاحنة، و27 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن، هي القاهرة، وعمان، و بوسيدون اكسبريس و على متنهم 896 راكبا و 113 شاحنة بضائع، و 13 شاحنة عفش ركاب، و 20 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هى أمانة، والحرية، والنوى اكسبريس، و على متنهم 770 راكبا، و128 شاحنة، و39 سيارة.

على جانب آخر يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض، و على متنها 246 راكبا و 70 سيارة.

وفى نفس السياق يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا و على متنها 297 راكبا و 7 براد و 6 تريلا و 24 سيارة و 2 باص جيت.

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة سينا و على متنها 207 راكبا، و20 براد، و4 تريلا، و4 سيارة، وغادرت السفينة سينا، وعلى متنها 555 راكبا، و 6 براد و 11 تريلا و 8 سيارة و 1 باص جيت .