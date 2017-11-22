تعرف على تفاصيل حركة السفن بموانئ دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الاعلامي أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2468، وفي العاشرة والنصف القطار رقم 2460، بحمولة إجمالية 2609 طن قمح، في حين غادر 111 سيارة بحمولة 5532 طن قمح.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166853 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18394 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن غادر الميناء في الحادية عشر والنصف مساء أمس قطار الحاويات رقم 2437 محمل بـ 60 حاوية مكافئة متجها إلي ميناء العين السخنة .

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 3700 طن يوريا و 625 طن فوسفات و 3780 طن رمل و 4280 طن حجر كوارتز .