تعرف على تفاصيل جديدة في عملية عبور أنابيب «pipe life» العملاقة لقناة السويس

نجحت هيئة قناة السويس من خلال 3 قاطرات، في أول عملية عبور من نوعها لمنزلق أنابيب بلاستيكية عملاقة يصل عددها الي 12 أنبوبًا من طراز “HDPE” قادمة من منطقة ” Stathelle ” بدولة النرويج ،حيث مصنع Pipelife Norge AS” ” أكبر منتجى وموردى لأنظمة الأنابيب البلاستيكية والمتجهة الي Matarbari بدولة بنجلاديش .

قاطرة نرويجية

وعلمت “المال” أن قاطرة نرويجية قامت بشد وقطر تلك الأنابيب حتي غاطس بورسعيد، حتي تولت عملية استكمال عبورها 3 قاطرات حتي السويس بمشاركة 6 مرشدين، دون توقف عبر قناة السويس الجديدة، وبدأت عبورهم بعد انتهاء قافلة سفن الشمال التي بدأت مبكرا عن موعدها، خلال اليوم بهدف تحقيق أقصي درجات الأمان .

ووصلت الأنابيب المقطورة إلي المدخل الجنوبي للقناة وتم تسليمها مرة أخري للقاطرة النرويجية في الواحدة ونصف ظهرا متجهة الي بنجلاديش تمهيدا لاستخدامها كأنابيب تبريد لتوربينات محطة توليد الكهرباء .

مواصفات الأنابيب

تم اختيار نقل الأنابيب عبر القناة الجديدة نظراً لطبيعتها المنتظمة وقلة إنحناءاتها والدورانات عكس القناة الرئيسية، ما يجعل من عملية العبور أكثر أماناً خاصة، وأن تلك الأنابيب طويلة وبعرض 34 مترا، ويصل 6 مواسير منها، بطول الواحدة 620 مترًا و6 آخرين بطول الواحدة إلي 550 مترًا، بقطر الماسورة الواحدة 2.80متر

وفي بيان لهيئة قناة السويس ، أكدت أن ترتيبات وإجراءات رحلة عبور القناة بطلب التوكيل الملاحي LETH EGYPT عبور منزلق المواسير لقناة السويس بدلاً من اتخاذ طريق رأس الرجاء الصالح، ومن ثم وجه الفريق أسامة ربيع بدراسة الطلب المقدم من قبل خبراء الملاحة بمركز مراقبة الملاحة بالهيئة والذين أفادوا بدورهم بإمكانية عبور المواسير للقناة من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة

وخلال تفقده لحركة الملاحة ومتابعته لرحلة عبور المواسير، أشاد رئيس الهيئة بالدور الذي لعبه كل من رجال إدارة التحركات وغرفة مراقبة الملاحة ومكاتب الحركة بقطاعات القناة الثلاثة والسادة المرشدين وطاقم القاطرات المعاونة في إدارة عملية العبور بنجاح دون التأثير على حركة عبور السفن للقناة، موجهاً لهم التحية والتقدير على ما يقدمونه من جهد لرفعة راية القناة وخدمة حركة التجارة العالمية، ولتظل القناة الخيار الأقصر والأسرع والأكثر أماناً لحركة التجارة المارة بين الشرق والغرب مقارنة بغيرها من الطرق الملاحية البديلة.

اتفاقية الأنابيب النرويجية

ويذكر أن شركة Pipelife Norge AS”” ،وقعت 20 الماضي، عقدًا لتوريد أنابيب كبيرة وأجزاء من البولي إيثيلين (PE) إلى محطة كهرباء في “ماتارباري” في بنجلاديش ، بقيمة170 مليون كرونة بما يعادل 18.5 مليون دولار، كخطوط تصريف لمياة التبريد لمحطة توليد طاقة بـبنجلاديش، حيث أعلنت الشركة خلال التعاقد عن سحب الأنابيب الـ12، عبر قناة السويس .

ويذكر أنه تم سداد 550 ألف دولار رسوم عبور الأنابيب .