تعرف على تفاصيل تطوير 3 أنفاق بالجيزة بعد افتتاحها (صور)

طول كل نفق يبلغ 170 مترًا، بعرض يتراوح بين 4 إلى 6 أمتار

انتهت اليوم محافظة الجيزة من تطوير 3 أنفاق للمشاة في ميدان الجيزة، سوف تمنع سير المشاة داخل الميدان، ومنع العبور العشوائى بشوارع مراد والجامعة، لتحقيق السيول المرورية.

وذكر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أن طول كل نفق يبلغ 170 مترًا، بعرض يتراوح بين 4 إلى 6 أمتار، ولكل نفق 4 مداخل ومخارج، ومزود بسلالم كهربائية لتوفير الراحة للمواطنين وسهولة الحركة المرورية.

وأضاف أنه تم توفير 16 كاميرا للمراقبة وربطها بالمحافظة ومديرية الأمن، لاسيما أنه تم توفير رجال أمن لمدة 24 ساعة متواصلة بالأنفاق.

وافتتح اليوم اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أعمال تطوير انفاق المشاة في ميدان الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم التعاقد مع المقاول المنفذ لأعمال التطوير لمدة عام لتنفيذ أعمال الصيانة بالإنفاق، لضمان الحفاظ عليها وتحقيق الاستدامة للمشروع.

وقامت شركة حلوان للآلات والمعدات “999” التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من إنهاء أعمال التطوير وتركيب السلالم الكهربائية وتأهيل الإنفاق، إضافة إلى تركيب لوحات إرشادية للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة وجود عمال النظافة باستمرار في الإنفاق وخروجها بالمظهر الحضاري.

وذكر المحافظ أن أعمال التطوير شملت معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية، ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم.