تعرف على تفاصيل الوظائف المطلوبة بهيئة قناة السويس

عمر سالم:أعلنت هيئة قناة السويس عن حاجتها لعدد من المهندسين فى وظائف أخصائى نظم معلومات ومهندسين وأخصائى بحوث اقتصادية.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكترونى، الشروط المطلوبة والتخصصات المطلوبة وهي كالتالى:1 - أن يكون حاصلاً علي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات من إحدي ال

عمر سالم:

أعلنت هيئة قناة السويس عن حاجتها لعدد من المهندسين فى وظائف أخصائى نظم معلومات ومهندسين وأخصائى بحوث اقتصادية.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكترونى، الشروط المطلوبة والتخصصات المطلوبة وهي كالتالى:

1 – أن يكون حاصلاً علي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات من إحدي الجامعات المصرية أو مايعادلها، للتعين فى وظيفة أخصائي نظم معلومات.

2 – أن يكون حاصلاُ علي درجة البكالوريوس من إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو مايعادلها في تخصص (مدني – ميكانيكا قوي – كهرباء قوي – هندسة بحرية وعمارة سفن – كهرباء اتصالات – كيمياء –أجهزه طبية) للتعيين فى وظيفة مهندس.

3 – أن يكون من خريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية شعبتي (اقتصاد- إحصاء) من إحدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها، للتعيين فى وظيفة أخصائي بحوث اقتصادية.

ويشترط في المتقدم مـا يلي:

1 – أن يكون مصري الجنسية.

2- أن يكون حاصلاُ علي المؤهل المطلوب بتقدير عام “جيد” علي الأقل من دفعة 2012 حتي 2016.

3 – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية بدرجة أخلاق ( قدوة حسنة) أو أعفي منها في تاريخ نهاية سريان الإعلان ولا يقبل المستثنون من أداء الخدمة العسكرية.

4 – إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثاُ وكتابة.

5 – ألا يزيد سن المتقدم علي 29 سنة ( تسعه وعشرون عاما) في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون قد أدي الخدمة العامة أو أعفي منها للإناث أو لمن أعفي نهائيا من أداء الخدمة العسكرية عدا المتقدمين لوظيفة “مهندس”.

6 – أن يقبل العمل بأي من مدن القناة الثلاث.

7 – أن يجتاز الاختبارات المقرر عقدها لشغل هذه الوظيفة.



8 – إجادة العمل علي الحاسب الآلي.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق علي الموقع الإلكتروني للهيئة علي العنوان التالي: www.suezcanal.gov.eg الرابط العربي, صفحة شئون العاملين – وظائف، وفي حالة الاستفسار يتم إرسال بريد إلكتروني علي العنوان التالي: [email protected]

وأكدت الهيئة أنه لن يلتفت إلي الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد الميعاد المحدد وستعلن كشوف بأسماء من وقع عليهم الاختيار المبدئي علي ضوء ما تراه الهيئة من أسس المفاضلة، موضحاً بها مواعيد وأماكن الاختبارات علي موقع الهيئة علي شبكة الإنترنت.

وكشفت عن آخر موعد لتقديم الطلبات هو26 / 7 / 2017، الساعة الثانية عشرة ظهراً وآخر موعد لتلقي الاستفسارات علي البريد الإلكتروني هو 25/ 7 / 2017 الساعة الثانية عشرة ظهراً.