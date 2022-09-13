تعرف على تفاصيل المشاركة بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم

وافق رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على رعاية الدورة السادسة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني، والتي تنظمها محافظة بورسعيد بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وصرح الإعلامي عادل مصلحي المؤسس والمنسق العام للمسابقة أن الغضبان وجه ببدء الإجراءات الخاصة بالتنفيذ إعتباراً من الآن ، وناشد اللجنة العليا بسرعة تنظيم المسابقة المحلية التي يتم من خلالها إختيار ممثلي مصر في المسابقة الدولية.

وأضاف بأنه تم الإتفاق على انطلاق المسابقة في السابع عشر من فبراير المقبل في فروع المسابقة الأربعة، وأنها ستحمل اسم الراحل المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

وقررت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القران الكريم والابتهال الديني فتح باب المشاركة في الدورة السادسة للمسابقة ، دورة المبتهل الشيخ ” نصر الدين طوبار رحمه الله ” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الفروع التالية :-

الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم كاملا بقراءة كاملة مثلا: قراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص أو قراءة الإمام نافع براوييه قالون وورش أو أي قراءة أخرى من القراءات العشر .

الفرع الثاني : الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الأحكام والمقامات الصوتية .

الفرع الثالث :حفظ القرآن الكريم كاملا براوية واحدة ( للإناث ) مع إتقان أحكام التجويد وحسن الآداء.

الفرع الرابع : الابتهال والإنشاد الديني.

وحددت شروط المسابقة بألايقل سن المتسابق عن 16 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، ويحق له المشاركة في فرع واحد فقط.

ويستبعد كل من فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليا ، كما يتم الاشتراك عن طريق الايميل الخاص بالمسابقة :[email protected]

كوقال أنه يتم ارسال مقطع صوتي لكل متسابق مدته ثلاث دقائق على الاميل الموضح مع كتابة البيانات كاملة في الرسالة ( الاسم والسن والعنوان ورقم التليفون والفرع المراد الاشتراك فيه ). على أن يتم كتابة الفرع أيضا في عنوان الرسالة.

وحددت اللجنة 10 أكتوبر 2022 موعد ا اخيرا للاشتراك ، بعدها تتم التصفيات المحلية عن بعد ( أون لاين ) لاختيار الفائزين منهم للمشاركة في المسابقة الدولية فبراير القادم