تعرف على تفاصيل اللحظات الأخيرة لحوت نادر سيدفن بالإسكندرية

حسين رجب كشفت وزارة البيئة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حوت نادر سيتم دفنه خلال ساعات بالإسكندرية. وأوضحت في بيان أنه تم بالعثور على سمكة كبيرة الحجم بمياه البحر بشاطئ رشدي أمام أحد الفنادق. ووفق البيان تبين من المعاينة المبدئية أنه حيوان بحري نافق وهو أنثى حوت بالغة من فصيلة "ذو الزعنفة ا

حسين رجب

كشفت وزارة البيئة تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة حوت نادر سيتم دفنه خلال ساعات بالإسكندرية.

وأوضحت في بيان أنه تم بالعثور على سمكة كبيرة الحجم بمياه البحر بشاطئ رشدي أمام أحد الفنادق.

ووفق البيان تبين من المعاينة المبدئية أنه حيوان بحري نافق وهو أنثى حوت بالغة من فصيلة “ذو الزعنفة الظهرية” Fin Whale ويبلغ طولها حوالي 13م وعمرها التقريبي 8 سنوات وتزن حوالي 4 أطنان بمنطقة رشدي وهي عبارة عن لاجون ضحل

ويرجح ان يكون سبب الوفاة نتيجة انفصال الحوت عن سرب من الحيتان نتيجة العوامل الطقسية السيئة التي سادت خلال الأيام الثلاث الماضية حيث بلغت ارتفاع الأمواج حوالي 6 أمتار وتخطت سرعة الرياح الـ 100 كم /ساعة مع تيارات بحرية قوية مما قد يكون قد أدى إلى جنوح الحوت إلى تلك المنطقة الضحلة وعدم تمكنه من الخروج الى المياه العميقة مرة أخرى

ووفق بيان الوزارة، يتم حاليا استكمال الدراسات المعملية للعينات التي تم اخذها من خلال معهد علوم البحار للوقوف علي الأسباب الفعلية للوفاة خاصة في ظل عدم وجود أي إصابات ظاهرية تدل على سبب النقوق حتي الآن.

وذكر البيان أنه “نظراً لصعوبة وصول المعدات الثقيلة للشاطئ المتواجد به الحوت، يتم حالياً بالتنسيق مع القوات البحرية بالإسكندرية وكافة الجهات المعنية الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة لانتشال الحوت من على الشاطئ تمهيداً للنقل للموقع المخصص للدفن الآمن بعد تجهيز المواد اللازمة لذلك”.

وكشف أنه سيتم الحوت النافق في حفرة بعمق مناسب وتغطيته بكمية من الجير الحي والمشمع البلاستيك لضمان سرعة عملية التحلل ومن ثم استعادة الهيكل العظمي فيما بعد للاستفادة منه في الأبحاث العلمية.

يذكر ان نوع الحوت النافق هو نفس نوع الحوت الذي ظهر في يوليو 2016 بمنطقة مارينا وهذا النوع هو أحد الحيتان المسجلة والمقيمة في المياه المصرية والمصنف عالمياً مهدد بخطر الانقراض (Endangered) طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).

ويتغذى الحوت ذو الزعنفة الظهرية على الهائمات البحرية والأسماك والقشريات والرخويات صغيره الحجم وذلك من خلال تصفية المياه من الكائنات الحية بواسطة شبكة من الخيوط الدقيقة تتدلى من فكه العلوي.

وتحتاج هذه الأنواع من الحيتان الى كميات كبيرة من الغذاء يتناسب مع حجمها الكبير والذي يقدر في اليوم الواحد بعدة مئات من الكيلوجرامات مما يستلزم قيامها بالحركة الدائمة للحصول على كفايتها من الطعام.