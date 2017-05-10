تعرف على تفاصيل الشراكة بين توتال وكريم

محمود جمالوقعت مجموعة توتال العالمية اتفاقية مع شركة كريم لطلب سيارات الأجره عبر المحمول، لاطلاق حملة مشتركة للتوعية بالسلامة على الطرق.ومن المقرر أن تنطلق الحمله في مدينتي القاهره والاسكندريه كمرحله اولي من خلال نشر توصيات وارشادات بين الركاب والسائقين لدعم السلامه عبر مواقع التواصل والاعلانات

محمود جمال

وقعت مجموعة توتال العالمية اتفاقية مع شركة كريم لطلب سيارات الأجره عبر المحمول، لاطلاق حملة مشتركة للتوعية بالسلامة على الطرق.

ومن المقرر أن تنطلق الحمله في مدينتي القاهره والاسكندريه كمرحله اولي من خلال نشر توصيات وارشادات بين الركاب والسائقين لدعم السلامه عبر مواقع التواصل والاعلانات الخارجيه علي الطرق وبرامج الاذاعه.

كما ستراعي توتال تطبيق كريم من العروض المصممه لمستخدمي التطبيق في محطات توتال ومحال بونجور، كما سيستطيع عملاء توتال ايضا الحصول علي رحلات مجانيه ومخفضه من كريم عبر اكواد ترويجيه

ووفقا لتقرير الجهاز للتعبئه العامه والاحصاء وتقرير منظمه الصحه العالميه في 2015 عن معدل الوفيات الناتجه عن حوادث السيارات احتلت مصر المركز السادس عشر في العالم العربي والمركز 109 عالميا بين 108 دول بمعدل 12.8 حاله وفاه بين كل 100 الف شخص.

ويمثل الخطأ البشري 64% من اسباب حوادث الطرق في 2015، تليه الحاله الفنيه للمركبات بنسبه 21.9 % وظروف الطرق بنسبه 2.4%.