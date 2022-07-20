تعرف على تفاصيل افتتاح معرض النادي الأهلي الاول للكتاب (صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي معرض الكتاب الأول بالنادي الأهلي بالجزيرة والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بالتعاون مع اللجنة الثقافية بالنادي ويرأسها المخرج خالد جلال ويستمر على مدار 10 أيام حتى 29 يوليو .

وزيرة الثقافة: المعرض يأتي ضمن خطوات تطوير استراتيجيات نشر التنوير

أكدت وزيرة الثقافة ضرورة استثمار التواجد الجماهيرى المكثف فى الكثير من المناطق خلال فترة الصيف لتوصيل المنتج الابداعي الى كافة شرائح المجتمع .

مشيرة أن المعرض يأتي ضمن خطوات تطوير استراتيجيات نشر التنوير بين أبناء الوطن .

وأضافت أنه جاء نتيجة إدراك أهمية الثقافة والمعرفة داخل المنشآت الرياضية باعتبار النادى الاهلى أحد المؤسسات الوطنية التى تسعى للمساهمة في إعداد أجيال جديدة متميزة بدنيا وفكريا .

رئيس الأهلي: جهد دؤوب للثقافة لتنمية الوعي المجتمعي وبناء الإنسان

من جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن سعادته بالتعاون المثمر بين النادي الاهلى ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب .

وأكد على أهمية تواجد الثقافة والفن بجانب الأنشطة الرياضية والخدمية المتعددة التي يقدمها النادي لجمهوره .

مشيدا بجهد الثقافة الدؤوب لتنمية الوعى المجتمعى وبناء الإنسان ، ووجه الدعوة لأعضاء ورواد النادي لزيارة المعرض والاطلاع على ما يضمه من عناوين في مختلف ألوان المعرفة .

مبادرة ثقافتك كتابك في معرض كتاب النادي الاهلي وتخفيضات تصل إلى ٢٠٪؜ وأنشطة إبداعية وفعاليات للطفل

وأكد الدكتور هيثم الحاج على أن المعرض يشارك به ٢٤ دار نشر منها قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف ومؤسسة الأهرام ويعد بداية لسلسلة معارض بالنادي الأهلي بفروعه الثلاثة .

وأضاف أنه يضم مجموعة من أحدث إصدارات هيئة الكتاب بمختلف المجالات والسلاسل بالإضافة إلى كتب الأطفال ومكتبة الأسرة .

مشيرا أنه يشهد عدة فعاليات مخصصة للطفل وتخفيضات تصل إلى ٢٠ ٪؜ بجانب مبادرة وزارة الثقافة ( ثقافتك كتابك) التي يبدأ سعر الكتاب فيها من جنيه واحد حتي ٢٠ جنيه