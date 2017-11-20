تعرف على تفاصيل افتتاح الدورة 39 للقاهرة السينمائي غدا

علي راشد، رحاب صبحي تفتتح غدا فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بقصر المنارة بقاعة المؤتمرات في التجمع الخامس بالسابعة مساء، ونرصد لكم أبرز 10 معلومات حول الدورة 39 للمهرجان: ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر الجاري، ويشارك بالمهرجان 175 فيلم بمشاركة 53 دولة، وس

علي راشد، رحاب صبحي

تفتتح غدا فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بقصر المنارة بقاعة المؤتمرات في التجمع الخامس بالسابعة مساء، ونرصد لكم أبرز 10 معلومات حول الدورة 39 للمهرجان:



ويستمر المهرجان حتى 30 نوفمبر الجاري، ويشارك بالمهرجان 175 فيلم بمشاركة 53 دولة، وستكون الفنانة يسرا هي الرئيس الشرفي للمهرجان، و رئيس لجنة تحكيم المهرجان الفنان حسين فهمي.

وستكون أستراليا ضيف شرف الدورة 39 وتعرض مجموعة من الأفلام التي تمثل تاريخ السينما الإسترالية.

وسيكرم المهرجان الفنانين سمير غانم وهند صبري وماجد الكدواني بمنحهم جائزة فاتن حمامة للتميز.



و يقيم المهرجان معرض لمنجز الناقد الراحل سمير فريد في إطار تكريم خاص له، وكذلك يتم الأمر بتكريم خاص لمن فقدناهم في 2017 وھم: المخرج المصري محمد كامل القلیوبي، المخرج اللبناني جان شمعون والنقاد المصریین : أحمد الحضري، مصطفى درویش، فوزي سلیمان، یعقوب وھبي ومحمد عبد الفتاح.

وسيقوم المهرجان بالاحتفاء بعدد من صانعي ومبدعي الأفلام في العالم من خلال عرضها وتقديم ندوات حولها، كذلك عرض بعض الأفلام العربية.

وتعرض الأفلام على مسارح دار الأوبرا المصرية وهي “المسرح الكبير – المسرح الصغير – مركز الإبداع الفني – سينما ومسرح الهناجر – المسرح المكشوف” كذلك تعرض في سينما أوديون وبمول العرب في 6 أكتوبر وفي الجامعة الأمريكية بالتجمع.

ويدم المهرجان مجموعة من الفعاليات بالإضافة للمسابقة الرسمية وهي “أسبوع النقاد”، “آفاق السينما العربية”، برنامج أفلام المخرجات الفرنسيات المعاصرات، برنامج أفلام المكرمين المصريين والعرب، برنامج الأفلام التي رشحت للأوسكار.

ومن المنتظر أن يفتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، مساء غد الثلاثاء، الدورة الـ 39 لمهرجان القاهرة السينمائي، بقاعة “المنارة” بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن والسينما بمصر ومختلف دول العالم، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وكانت إدارة المهرجان قد قررت في وقت سابق، إهداء هذه الدورة إلى الفنانة الكبيرة شادية، ويكرم المهرجان النجم الكبير سمير غانم ومنحة جائزة فاتن حمامة التقديرية، أما جائزة فاتن حمامة للتميز فسيتم منحها للفنان ماجد الكدواني والممثلة التونسية هند صبري.

ويذكر أن المهرجان يقام ببرنامج شراكة للمرة الاولى مع مجموعة قنوات DMC والتى تتولاه تنظيميا أيضا، وتم اختيار السينما الاسترالية ضيف شرف المهرجان لهذا العام، واختيار الفنانة يسرا رئيسا شرفيا بالدورة.

** دورة مختلفة

وقال الناقد الفني يوسف شريف رزق الله المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي إن الدورة الحالية ستختلف شكلا ومضمونا عن الدورات السابقة.

وأشار أيضا الى أن حفل الافتتاح سيكون في مركز المؤتمرات الدولي الجديد بالتجمع بدلا من دار الأوبرا كما هو معتاد منذ عدة سنوات.

ولفت إلى أنه تم أنه تم استحداث أقسام جديدة في المهرجان هذا العام منها على سبيل المثال ” سينما الغد “

وأشار الى أن ضيف شرف المهرجان هذا العام هي دولة استراليا والسبب في اختيارها هو عدم معرفة الكثيرين بما تقدمة السينما الاسترالية .

وحول عدم وجود فيلم مصري ضمن المسابقة الدولية قال ” لقد سعينا لذلك وكان مرشح فيلم الشيخ جاكسون لأحمد الفيشاوي ولكن سيتم عرضه في قسم «بانوراما السينما المصرية الجديدة» ويشارك فيه 8 أفلام منها «الأصليين» للمخرج مروان حامد، و«فوتوكوبى» للمخرج تامر عشرى، «وعلى معزة وإبراهيم» إخراج شريف البندارى، و«أخضر يابس» إخراج محمد حماد، و«شيخ جاكسون» إخراج عمرو سلامة.

فيما يشهد مركز المؤتمرات الدولى بالقاهرة الجديدة وضع اللمسات النهائية لحفل الافتتاح .. ويشهد الحفل إجراءات تنظيمية منضبطة على نمط المهرجانات السينمائية العالمية، وذلك لضمان خروج الحفل بالشكل الذى يليق باسم وتاريخ مهرجان القاهرة السينمائى، وبما يضمن خصوصية النجوم العالميين والمصريين والعرب المقرر حضورهم، ويضمن فى الوقت نفسه الحضور الصحفى والإعلامى المصرى بمشهد حضارى خاصة أن عدد الحضور فى حفل الافتتاح سيتخطى الـ1500