تعرف على تفاصيل استشهاد الرائد أحمد الكبير في مسلسل الاختيار 2 (صور)

عرض مسلسل الاختيار 2 لقطة أثناء مداهمة أحد منازل الإرهابيين التابعين لتنظيم بيت المقدس ، وهو واحد من المتسببين في قتل الشهيد محمد مبروك وظهر يوسفوبجواره ضابط آخر برتبه نقيب قام بدوره (مصطفي منصور)

عرض مسلسل الاختيار 2 لقطة أثناء مداهمة أحد منازل الإرهابيين التابعين لتنظيم بيت المقدس ، وهو واحد من المتسببين في قتل الشهيد محمد مبروك ( إياد نصار ) وظهر يوسف ( احمد مكي ) وبجواره ضابط آخر برتبة نقيب قام بدوره (مصطفى منصور) ، والذي ضربه الإرهابي برصاصة في رقبته وخرج به مكي سريعا للمدرعة للوصول به للمستشفى.

هذه اللقطات تجسد لحظات استشهاد الرائد أحمد سمير الكبير ــ يتم ترقية ضباط الشرطة رتبة بعد وفاتهم فكان نقيبا وقت استشهاده ــ الضابط بإدارة العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية.

وهي الواقعة الحقيقية التي حدثت أثناء مداهمة أمنية في مدينة قها بالقليوبية، نفذتها أجهزة الأمن، لتعقب المتورطين في اغتيال الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، الذي اغتالته عناصر من تنظيم بيت المقدس الإرهابي بمدينة نصر، في شهر نوفمبر 2013 ، واستشهد مبروك والكبير في نفس الشهر.

ألتحق أحمد الكبير بكلية الشرطة عام 2002 وتخرج منها عام 2006، وهو متزوج ولديه من الأبناء محمد وعمر، أكبرهما محمد وعمره حين استشهد والده كان 4 أعوام فقط ، وهو الأخ الأصغر فيكبره شقيقه عبد الله

هذا المشهد كان سببا في أن يجعل اسم أحمد الكبير تريند على موقع التغريدات العالمي تويتر في مصر ، ودخل على التريند مئات المغردين ، والذي دعوا للشهيد أحمد الكبير بالرحمة ، ومنهم من نشر صورا له وكتب عليها جمل رثاء للشهيد.

ومن ضمن مشاهد الاختيار 2 لاستكمال قصة أحمد الكبير هو المشهد الذي أخبر فيه يوسف زوجة الكبير أنه استشهد وهو أيضا كان من المشاهد المؤثرة وظهر فيه مكي باكيا بشدة على استشهاد صديقه وطلب من خطيبته عاليا ( أسماء أبو اليزيد ) الابتعاد عنه.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11 تعرض في المواعيد التالية

مسلسل الاختيار 2 يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

تدور أحداث مسلسل الاختيار 2 حول بطولات رجال الشرطة في فترة إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر، ويقدم العديد من المشاهد لما دار خلف الكواليس في هذه الفترة من محاولات لتنفيذ عمليات تفجير في مناطق مختلفة بالقاهرة، وقتل لعناصر من الشرطة في أعمال شغب، كما تم عرض حلقتين من المسلسل بهما العديد من التفاصيل عن فض ميدان رابعة العدوية وما تلى ذلك من أحداث شغب.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة.

أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.