تعرف على تفاصيل أكبر سفينة سياحية في العالم والتي تعد 5 أضعاف تيتانيك

تعتبر Icon of the Seas أول سفينة تابعة لشركة Royal Caribbean International تعمل بالغاز الطبيعي المسال (LNG) وتكنولوجيا خلايا الوقود، كجزء من انتقال الشركة إلى مستقبل الطاقة النظيفة.

وحسب تقرير صادر عن الشركة اليوم، فان حجم السفينة السياحية التي تم وصفها مؤخرا، بأنها الأكبر من فئتها على مستوى العالم، يعادل حجم سفينة تيتانيك الشهيرة بخمسة أضعاف.

وتصميم السفينة من قبل شركة «Royal Caribbean Cruises» العالمية، لأول مرة كجزء من تجربة بحرية لمدة 4 أيام في فنلندا، حيث تمت تجربتها لأول مرة في حوض بناء السفن Meyer Turku بالدولة ذاتها.

وقبل إطلاقها رسميا في يناير 2024، تم إجراء العديد من التجارب عليها بواسطة فريق مكون من 450 متخصصا و4 زوارق قاطرة، حيث أثبتت الاختبارات أنها واعدة.

ومن المقرر أن تستقبل السفينة 5610 ركاب، أو بحد أقصى 7600 شخص، وبها 2350 من الموظفين، وتأتي على ارتفاع يبلغ 1198 قدما ما يعادل 365 مترا، وبالمقارنة مع سفينة تيتانيك صاحبة الارتفاع 269 مترا، فـ تعد الأولى هي الأكبر في الارتفاع.

يبلغ إجمالي حمولتها 250800 طن ، مما يجعلها أكبر سفينة سياحية في العالم من حيث الحمولة الإجمالية.

تعد السفينة بأكثر من 40 طريقة لتناول الطعام والشراب والترفيه، وكثير منها مدرج في أجرة الرحلة البحرية.

وبها حوالي 20 طابقا وثمانية أحياء للاستكشاف، وتكمن فكرتها في تلبية جميع أنواع المصطافين، مع كل شيء بدءا من المناطق المخصصة للعائلات الشابة إلى المساحات المخصصة للبالغين فقط مثل أول بار للبيانو في رويال كاريبيان إنترناشونال.

هناك 28 نوعا مختلفا من أماكن الإقامة ، مع المزيد من الفئات للعائلات ، والمزيد من التخطيطات المطلة على المحيط ومساحة أكبر للمسافرين الجماعي.

يقول خط الرحلات البحرية إنه أطول إطار زمني تم تخصيصه على الإطلاق لـ “تصميم المنزل المثالي.

وتقول رويال كاريبيان إنه من المقرر إجراء مجموعة ثانية من التجارب البحرية في وقت لاحق في عام 2023.

وسوف تبحر أيقونة البحار لمدة سبع ليالٍ في شرق وغرب منطقة البحر الكاريبي من ميامي على مدار السنة. ستشمل كل إبحار زيارة إلى Perfect Day في CocoCay ، وهي وجهة جزيرة خاصة حائزة على جوائز في Royal Caribbean ، بالإضافة إلى توسعتها الجديدة Hideaway Beach .

وسيتم إطلاق السفينة السياحية «Icon of the Seas» لأول مرة في ولاية ميامي الأمريكية، حيث إنها ستقدم حقبة جديدة لقضاء العطلات في الجمع بين المتنزهات الترفيهية، والهروب من الشاطئ، وتناول الطعام الفاخر والترفيه، والرحلات البحرية لمدة 7 ليالٍ عبر شرق وغرب الكاريبي على مدار العام.

وتم وصف السفينة على أنها أكبر حديقة مائية داخل مياه البحار، وتضم 6 منزلقات مائية على متنها، وكذلك أول زلاجة مائية مفتوحة ومفتوحة في رحلة بحرية.

كما تضم السفينة 7 حمامات سباحة، مع مجموعة من الحواف اللامتناهية التي ستجعلك تشعر وكأنك واحد مع المحيط.