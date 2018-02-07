تعرف على تفاصيل أحدث واقعة احتيال وتزوير دولارات بمصر

المال- خاص كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، عن نجاحها فى ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسيه إحدى الدول العربية لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منه بزعم قيامه بتحويل أوراق سوداء إلى دولارات صحيحة. وذكرت وزارة

المال- خاص

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، عن نجاحها فى ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسيه إحدى الدول العربية لقيامه بالنصب والإحتيال على أحد المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منه بزعم قيامه بتحويل أوراق سوداء إلى دولارات صحيحة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن تلقت بلاغات نمن المواطن وليد.و.أ مواليد 1974 ومقيم بمحافظة الجيزة بتعرفه على أحد الأشخاص من رعايا إحدى الدول العربية يدعى كمال زعم له قيامه بإدخال (5) مليون دولار أمريكى للبلاد بطريقة غير مشروعة وأن تلك الدولارات مغطاة بمادة سوداء ويرغب فى إستثمارها بالبلاد وطلب منه (6) ألاف دولار أمريكى لشراء محاليل كميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة.

وأضافت “عقب جمع المعلومات وإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو/كمال.ب.أ،مواليد 1981 يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة حيث قام بالتعرف على المدعو/ وليد.و.أ، زاعماً أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية تم إدخالها للبلاد بعد تغطيتها بمادة سوداء ويرغب فى إستثمارها بالبلاد بعد إزالة المادة السوداء وطلب من المجنى عليه مبالغ مالية لشراء المادة الكميائية لإزالة المادة السوداء وتحويلها إلى أوراق صحيحة وتمكن من الإستيلاء من المجنى عليه على مبلغ (6) ألاف دولار أمريكى ، وطالبه بتوفير مبلغ آخر (10) آلاف جنيه مصرى لإستكمال شراء المواد الكميائية

وتابعت “عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة حال تقابله مع المجنى عليه وعثر بحوزته على ( مجموعة من الأوراق السوداء المقصوصة فى حجم الورقة المالية من فئة المائة دولار الأمريكى – جواز سفر يحمل صورته وإسم/ عادل.ا.ح “مزور” – هاتف محمول وبفحصه تبين أنه مُحمل برسائل مبتادل بينه وبين الشاكى على برنامج الواتس آب تؤكد نشاطه”

وذكرت الداخلية أنها واجهت المتهم واعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.