تعرف على تغطيات وثيقة التأمين ضد مخاطر فقد الأرباح أو الإيراد للشركات

ووثيقة التأمين ضد فقد الأرباح والايراد لا تدفع خسارة إجمالى دخل الأعمال ولكن تحاول أن تضع المؤمن له فى نفس الحالة المادية التى كان سيكون عليها.

توفر شركات التأمين المصرية تغطية تامينية ضد خطر فقد الأرباح أو الايراد حيث يتم تعويض العميل (المؤمن له) عن خسارة الأرباح التى قد تتعرض لها والتكاليف الإضافية التى قد يتحملها العميل من أجل الاستمرار فى العمل، وتتبع هذه الخسائر المطالبات التى تحدث بسبب الحريق أو أى خطر آخر مؤمن ضده، فوثائق التأمين ضد الحريق والوثائق الهندسية الأساسية تغطى الخسائر المادية دون الخسائر التبعية كخسارة الأرباح والتكاليف الإضافية، ولهذا استدعت الحاجة إلى التأمين عن توقف الأعمال كتغطية إضافية لوثيقتى تأمين الحريق والتأمين الهندسى.

متطلبات يجب على الشركات مراعاتها

يجب على العميل (المؤمن له) أخذ النقاط التالية فى الحسبان بالإضافة الى الخسائر المادية مثل بعض التكاليف تظل كما هى دون تغيير رغم توقف أو انخفاض المبيعات والإنتاج (مثل استحقاقات الموظفين)، وربما يتعرض الربح الصافى للإنخفاض، وقد تستجد تكاليف إضافية كالحاجة الى موقع بديل بشكل مؤقت، وإن إحدى الميزات الموجودة فى تأمين توقف الأعمال هى قيام المؤمن له باختيار ما يسمى بـ ” فترة التعويض” وعادة ما تكون هذه الفترة اثنى عشر شهراً وربما تزيد أو تقل عن ذلك حسب طبيعة الخطر المؤمن ومدى حاجة المؤمن له للتغطية.

ويمكن تعريف فترة التعويض بأنها فترة التوقف عن العمل التى يعوض المؤمن له خلالها عن الخسائر التبعية (اللاحقة ) والتكاليف الإضافية التى قد تترتب جراء توقف الأعمال بسبب خطر مؤمن ضده، ويجب أن تكون الفترة كافية لأن يستعيد المؤمن له إجمالى دخل الأعمال بالكامل حتى فى حالة حدوث حريق ضخم – أو أى خطر آخر مؤمن ضده.

تعويضات وثيقة التأمين ضد فقد الأرباح أو الايراد

ووثيقة التأمين ضد فقد الأرباح والايراد لا تدفع خسارة إجمالى دخل الأعمال ولكن تحاول أن تضع المؤمن له فى نفس الحالة المادية التى كان سيكون عليها لولا حدوث الحادث، تماشيا مع مبدأ التعويض، أى أن الوثيقة ستدفع – إذا كان مبلغ التأمين كافياً – تلك التكاليف التى تستمر بغض النظر عن انخفاض إجمالى دخل الأعمال بالإضافة الى الانخفاض فى الربح الصافى المتعلق بفترة التوقف هذه.

ويتم عبر هذه الوثيقة دفع مطالبة الخسائر المادية أو أن تقبل شركة التأمين مسؤوليته تجاهها قبل أن يتم تسوية مطالبة توقف العمل، ولذلك غالباً ما تكون وثيقتى الخسائر المادية وتوقف الأعمال مع نفس شركة التأمين حيث أن المؤمن يرغب فى التأكد من أنه لن يقوم بدفع أى شىء قد يشكل مطالبة شرعية تحت وثيقة تأمين الخسائر المادية بسبب اختلاف أسلوب صياغة وثيقة تأمين توقف الأعمال.

ووفقا للوثيقة تعوض شركة التأمين العميل عن الإنخفاض فى إجمالى دخل الأعمال بالكامل من وقت حدوث الخسارة وحتى استعادة المؤمن له لوضعه الذى كان عليه قبل وقوع الضررليست هى الطريقة الوحيدة، لتوفير تغطية توقف الأعمال، فعلى سبيل المثال أن وثيقة إجمالى الأرباح تقوم بتعويض المؤمن له من وقت وقوع الضرر حتى عودته العمل لمزاولة نشاطاته بالكامل ،وليس فقط حتى استعادة وضعه السابق فى السوق.