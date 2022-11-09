تعرف على تعويضات التأمين «التجاري» و«التكافلي» في أغسطس 2022 (جراف)

بلغت قيم التعويضات المسددة من قبل الشركات العاملة بالقطاع للتأمين التجاري في أغسطس للعام الحالي ما يزيد على 2,2 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي التي انخفضت عنها بنسبة 27.5% تقريبًا، إذ كانت القيمة 1,8 مليار.

وانخفضت قيم التعويضات التي سددتها الشركات للتأمين التكافلي في أغسطس 2022، لتصل بنسبتها إلى 10%، حيث تراجعت من 233 مليون جنيه لذات الشهر من العام الماضي إلى 210 ملايين تقريبًا.

قيم تعويضات التأمين التجاري والتكافلي:

وزادت قيم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين التجاري والتكافلي في “أغسطس” من العام الجاري إلى ما ناهز 2,5 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى ما لامس نسبة 23% عن ذات الشهر للسنة الماضية، الذي وصلت قيم التسديد به إلى 2 مليارًا تقريبًا.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر أغسطس، والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد أوشك على 2,8 مليار جنيه تقريبًا، بينما في أغسطس من 2021 كان قد جاوز قليلًا 1,6 مليار، وذلك ما يعني نموًا لتلك القيم بنسبة 76% تقريبًا عن العام الماضي.

والجراف التالي يوضح مؤشرات تعويضات التأمين التجاري والتكافلي بشهر أغسطس 2022: