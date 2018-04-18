تعرف على تعليمات حماية المستهلك لشراء سيارة جديدة

أحمد شوقييقدم جهاز حماية المستهلك عددًا من النصائح للراغبين في شراء سيارة جديدة أهمها:·التأكد من اكتمال بيانات إيصالات الحجز لنوع السيارة، ورقم الموديل، واللون، وتاريخ التسليم، وسنة الصنع، وقيمة الحجز، والمبلغ المتبقي، وطرق سداده.·التأكد من مستندات الملكية (موديل السيارة، بلد الم

أحمد شوقي

يقدم جهاز حماية المستهلك عددًا من النصائح للراغبين في شراء سيارة جديدة أهمها:

·التأكد من اكتمال بيانات إيصالات الحجز لنوع السيارة، ورقم الموديل، واللون، وتاريخ التسليم، وسنة الصنع، وقيمة الحجز، والمبلغ المتبقي، وطرق سداده.

·التأكد من مستندات الملكية (موديل السيارة، بلد المنشأ، وعدد السلندرات، وحالة السيارة).

·وعند فحص السيارة عند الاستلام تذكر الآتي.

1. التأكد من عدم وجود أي خدوش بالصاج أو اختلاف في اللون.

2. فحص كشافات الإضاءة الأمامية والخلفية للتأكد من خلوها من أي كسر.

3. فحص المساحات.

4. فحص التكييف.

5. فحص الفرش الداخلي ووضع الكراسي.

6. فحص عدد الكيلومتر.

7. إدارة السيارة للتأكد من سلامة المحرك.

8. فحص الإطارات لبيان خلوها من أي عيوب.

9. التأكد من وجود كل محتويات السيارة بحصب المتفق عليه من الوكالة (استبن، كاسيت، وغيرهما).

10. فحص الأبواب والزجاج.