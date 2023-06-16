تعرف على تعليمات التشغيل الخاصة بتداول البضائع العامة بميناء الإسكندرية

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تعليمات جديدة، بشأن تداول البضائع العامة والتي معظمها بضائع الأخشاب، وتعد ميناء الإسكندرية من أكثر الموانئ التي تستقبل تلك النوعية من البضائع.

وحسب منشور صادر عن هيئة الميناء للسوق الملاحية، فقد نص على ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعية البضاعة المفرغة وأيضا استخدام المعدات الملائمة ، كما يتم البدء في أعمال التداول بعد التوقيع على محضر الاعمال وتجهيز المشغل طبقا للتعليمات وذلك من خلال محضر تنسيق مع مدير المنطقة المختص، والالتزام بالادراج الآلى و اللحظى لكل شاحنة أو كمية ( تفريغ – شحن ) على المنظومة اللية لهيئة ميناء الاسكندرية.

كما يتم بدء العمل على السفينة في وجود مسئول (التشغيل السلامة والصحة المهنية) الخاص بالشركة، كما يجب تأمين الأوناش بمنع وقوفها على العجلات ولكن على أرجل اتزان، بالاضافة الى ضرورة إحاطة منطقة العمل على الرصيف بحواجز ومنع تجول الأفراد والتحركات بها.

ونصت اشتراطات هيئة الميناء إلى أنه يجب مراعاة تستيف البضاعة بطريقة جيدة ومتزنة على الأرصفة، واتباع المعلومات المدونة عليها، كما يراعى عدم التحميل بأكثر من قوة التحميل الأمن للمعدة المستخدمة.

وذهبت هيئة الميناء إلى ضرورة أن يكون مركز حمل العربة قريب بقدر الإمكان من ذراع الرافعة، و عند رفع الحمل من على الأرض، يجب أن تكون أذرع الرفع قريبة من الأرض بقدر الإمكان.

وأشارت هيئة الميناء إلى ضرورة مراعاة أن تكون سرعة العربات منخفضة، خصوصاً عند الانحراف، كما يجب التأكد من وجود وسلامة جميع أجهزة الإطفاء بمنطقة العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية عقب أي حادث وإخطار عمليات الميناء وطلب المعونة الطبية.

كما يجب تعليق عمليات التحميل والتفريغ أثناء الظروف الجوية غير المواتية، وإجراء عمليات التنظيف بصفة دورية للأرصفة والأجهزة والمعدات وإزالة الأتربة والمخلفات الصلبة، كما يجب التأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضية الرصيف أو بالماء أو على الفنادر.

واستقبلت ميناء الإسكندرية خلال العام الماضي 2022 نحو 1167 سفينة تعمل في نشاط البضائع العامة، بينما كانت خلال العام قبل الماضي 2021 نحو 1165 سفينة.

بينما كان حجم البضائع العامة خلال العام الماضي 4.2 مليون طن، فيما كان خلال العام قبل الماضي 3.8 مليون طن بارتفاع قدره 10%.