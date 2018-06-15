تعرف على تعليقات الهضبة وهنيدي بعد هزيمة المنتخب

تضامن الكثير من الفنانين، اليوم الجمعة، مع منتخب مصر فى مباراته التى خاضها مع الأورجواى فى الجولة الأولى لكأس العالم، حيث أشادوا جميعا بالأداء الجيد رغم الهزيمة. وقال الفنان أحمد السقا فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ‏برافو…

تضامن الكثير من الفنانين، اليوم الجمعة، مع منتخب مصر فى مباراته التى خاضها مع الأورجواى فى الجولة الأولى لكأس العالم، حيث أشادوا جميعا بالأداء الجيد رغم الهزيمة.

وقال الفنان أحمد السقا فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: ‏برافو يا رجالة كلنا واثقين فيكم وبندعمكم وفي ضهركم، وعارفين انكم هتقاتلو لآخر لحظة، واللي جاي أفضل، استمروا بإذن الله النصر معاكم.

وعلق الفنان عمرو دياب:

‏براڤو شناوي، براڤو رجالة منتخبنا، عملتوا اللي عليكم وإن شاء الله اللي جاي أفضل #شجع_مصر.

واتفق معهم النجم محمد هنيدى حيث قال: هارد لك.. الأداء يشرف جدًّا، ويطمن، ونفكر في اللي جاي إن شاء الله.. المنتخب كله كانوا رجالة وقد المسؤولية.