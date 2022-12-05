تعرف على تعديلات قانون مكافحة المخدرات المحالة إلى تشريعية النواب (صور)

أحال مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون بتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس المقدم من الدكتورة حنان عبد المنعم عوض عضو مجلس النواب.

وكشف مشروع القانون المحال إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والذي حصلت “المال” على نسخه منه على تضمن التعديلات مادة وحيدة تنص على استبدال عبارة “الجواهر المخدرة” و”الجوهر المخدر” بعبارة “المواد المخدرة” والمادة المخدرة أينما وردتا بنصوص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، منعا للتحايل القانوني.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على أن منذ مطلع القرن الماضي تطلق قوانين مكافحة المخدرات المتعاقبة ومنها القانون الحالي على المخدرات مسمى “الجواهر المخدرة”، ولاحظ المستشار محمد محمود وكيل هيئة قضايا الدولة أن عبارة “الجواهر المخدرة” خاطئة من الناحية الغوية، ويجب أن تستعمل بدلا منها عبارة “المواد المخدرة، وأرسل بحثه في هذا الشأن إلى مجمع اللغة العربية، فرد رئيس ١١ جمع بتاريخ 9/1/2022 .

وتضمنت المذكرة الايضاحية أن الجواهر المخدرة وبالجوهر المخدر لا يصحان دلاليا، ولا وجه لهما فى الاستعمال؛ إذ لا يوجد مخبر عنه أو موصوف مادي أو معنوي.

من جانبها ، أكدت الدكتورة حنان عبد المنعم عوض مقدمة مشروع القانون أن التعديل يهدف الي تعديل لفظ “الجواهر المخدرة” لـ”المواد المخدرة” لوقف التحايل القانوني الذي يحدث في العديد من القضايا في هذا الشأن .

وأضافت في تصريحاتها لـ”المال ” أن جميع الدول العربية تستعمل عبارة ” المواد المخدرة” في تشريعات مكافحة المخدرات لديها ، لافتة إلى أن لا يوجد تشريع عربي يستعمل عبارة “الجواهر المخدرة” سوي التشريع المصري.

وفيما يلي النسخة الكاملة لمشروع القانون :