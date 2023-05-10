تعرف على تطوير نشاط الحاويات بميناء دمياط خلال 10 سنوات

حققت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري ” 11 مليون حاوية خلال العشر سنوات الأخيرة بداية من عام 2012 وحتى 2022 حسب بيانات الشركة التي اطلعت عليها ” المال “.

وحسب بيانات الشركة فقد حققت الشركة خلال العام الماضي 2022 نحو 1.15 مليون حاوية مكافئة، و ذلك مقارنة بما حققته الشركة العام قبل الماضي 2021 والتي كانت 1.08 مليون حاوية، بعد أن كانت خلال عام 2020 نحو 1.13 مليون حاوية.

فيما حققت الشركة خلال عام 2019 نحو 1.15 مليون حاوية، وذلك بعد أن كانت عام 2018 نحو 1.22 مليون حاوية.

كما حققت الشركة خلال عام 2017 نحو 1.22 مليون حاوية، وذلك مقارنة بعام 2016 والتي كانت 879.9 ألف حاوية فقط.

فيما بلغت معدلات تداول الحاويات بالشركة عام 2015 نحو 777.9 ألف حاوية، بينما كانت في 2014 نحو 772.4 ألف حاوية.

كما حققت الشركة خلال عام 2013 نحو 747 ألف حاوية، فيما كانت خلال عام 2012 نحو 910 ألف حاوية.

ومن المعروف أن شركة دمياط لتداول الحاويات، لا تزال حتى الأن الشركة الوحيدة العاملة في نشاط الحاويات بميناء دمياط، وتعمل بطاقة تزيد عن 2 مليون حاوية مكافئة.

وخلال يناير الماضي أعلنت الشركة عن أنها حققت أرقام قياسية جديدة حيث حققت الشركة أعلى إنتاجية شهرية وذلك خلال شهر يناير 2023 حيث بلغ إجمالي التداول 147 ألف حاوية مكافئة بنسبة 156% من المقارن البالغ نحو 94 ألف حاوية مكافئة.

كما استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع عن شهر يناير عدد (86) سفينة أم / فيدر بنسبة 132% من عدد السفن المخدومة خلال الشهر المقارن البالغة عدد (65) سفينة.

وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدأت التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات.

وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة 25% وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة 20% وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة 3% بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة 3% من رأس مال الشركة.