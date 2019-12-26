تعرف على تطور نتائج أعمال «طوكيو مارين جينرال» خلال 5 سنوات “انفوجراف”

حققت شركة طوكيو مارين جينرال أقساط تأمينية بقيمة 191 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 192 مليون جنيه للعام السابق بإنخفاض طفيف للغاية قدره 0.5%.

وتشير نتائج طوكيو مارين فى هذا العام إلى حرص شركة طوكيومارين جينرال تكافل على إنتقاء العمليات التأمينية للحفاظ على توازن المحفظة والخروج من ساحة المضاربات السعرية.

ولم تكترث باللهاث وراء الحصة السوقية مقابل الحفاظ على نتيجة العام الماضى دون احراز نمو كبير بقدر ماحرصت فى ذلك العام على تحقيق أرباح تقترب من حاجز 18 مليون جنيه.

وحققت الشركة أرباحا تراكمية على مدار 5 سنوات متتالية بلغت 80 مليون جنيه حاليا.

وسددت تعويضات بقيمة 55 مليون جنيه مقابل 63 مليون جنيه للعام السابق عليه.

طوكيو مارين جينرال تكافل تحرز نمو 40% نهاية 2018

احرزت طوكيو مارين جينرال نمو قدره 40 فى العام المالى 2017/2018 حيث بلغت حصيلة أقساطها التأمينية 192 مليون جنيه بنهاية ذلك العام مقابل 138.5 مليون جنيه للعام السابق عليه.

كما سددت فى ذات العام تعويضات بقيمة 63 مليون جنيه، مقابل 43 مليون جنيه، عبر نفس فترة المقارنة.

وحققت الشركة فى ذات العام 16 مليونًا أرباح مقابل 14 مليون جنيه للعام السابق عليه.

أقساط طوكيو مارين جينرال تكافل تقفز 35% فى 2017

وبات النجاح حليف شركة طوكيو مارين جينرال حيث حققت أقساط تأمينية بقيمة 138.5 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2016/2017 مقابل 91 مليون جنيه بنهاية العام المالى السابق عليه بنسبة نمو تقترب من 35% .

وصرفت الشركة فى ذات العام تعويضات لعملائها بقيمة 43 مليون جنيه مقابل 16.6 مليون جنيه بنهاية العام السابق بزيادة 160% حفاظا على تقديم أفضل واسرع خدمة لهم بإعتبار ان خدمة صرف التعويضات هى ابرز عناصر نجاحها التى تؤكد عليها دوما.

طوكيو مارين ترهن نجاحها بكفاءة سداد التعويضات لعملائها

وقامت طوكيو مارين بجلب أقساط تأمينية قدرها 91 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2015/2016 مقابل 55 مليون جنيه حققتها فى عام 2014/ 2015 بنسبة نمو 40 %

وتراجعت التعويضات المسددة فى نفس العام الى 16.6 مليون جينه مقابل 23 مليون جنيه للعام السابق عليه وذلك لعدم مواجهة الشركة فى ذلك العام حوادث كبرى او متعددة ترفع من مستوى سدادها للتعويضات مثل كل عام