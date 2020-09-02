تعرف على تطور معدل نمو تأمينات الحياة خلال 10 أعوام الماضية (جراف)

شهد معدل نمو تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية انخفاضا بنسبة 1.5% خلال 10 أعوام الماضية منذ 2010 وحتى 2019، ونخفضت نسبة النمو من 11.6% خلال عام 2010 إلى 10.1% فى عام 2019، وذلك وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين ، وتبيانت معدلات نمو نشاط التأمين على الحياة فى مصر ما بين تطور سلبى بالانخفاض فى بعض السنوات، وما بين قفزات نمو كبيرة وخاصة بعد التعويم فى عامى 2016 و 2017 و 2018 .

تراجع طفيف فى معدل نمو تأمينات الحياة خلال 10 سنوات

وانخفض معدل نمو تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية بنسبة 1.2% فى عام 2011 وهو العام الذى شهد ثورة 25 يناير وما لها من تداعيات على الاقتصاد المصرى فى ظل حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى وقتها مقابل معدل نمو ايجابى نسبته 11.6% فى العام السابق له 2010، فى حين عاودت أقساط النشاط للنمو بنسبة ضئيلة بلغت 2.2 فى عام 2012 .

وقفز معدل نمو التأمين على الحياة بنسبة كبيرة بلغت 24.5% خلال عام 2013 كما استمر النمو أيضا فى عام 2014 بنسبة 19.1%، قبل أن يحدث هبوط فى معدل النمو لمستويات سلبية بلغت 3.9% فى عام 2015، وذلك طبقا لتقرير خريطة التأمين العالمية الصادرة عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين والتى رصدت معدلات نمو أقساط التأمين على الحياة فى حوالى 57 دولة على مستوى العالم، ومن مختلف قارات ومناطق العالم.

قفزة تاريخية لمعدلات النمو فى 2018 بعد التعويم

وارتفع معدل نمو نشاط التأمين على الحياة فى مصر إلى 25.4% فى عام 2016 وهو العام الذى شهد فى نهايته قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، وحقق نشاط التأمين على الحياة معدل نمو 23.8% فى عام 2017، قبل أن يقفز قفزة كبيرة ليحقق نمو 28.7% فى عام 2018 بعد قيام العديد من العملاء بتعديل مبالغ التأمين فى وثائق تأمينات الحياة الخاصة بهم لتتناسب مع معدل التضخم والتغير فى قيمة الجنيه المصرى بعد التعويم، وهو ما انعكس على زيادة حجم الأقساط نتيجة لتعديل الوثائق، ثم عادت معدلات نمو التأمين على الحياة للاستقرار لتبلغ 10.1% فى العام الماضى 2019.

الجراف التالى يوضح معدلات نمو نشاط التأمين على الحياة فى سوق التأمين المصرية خلال العشر سنوات الماضية وفقا لتقرير خريطة التأمين العالمية والصادر عن شركة أليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين (النسبة مئوية %).