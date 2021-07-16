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تعرف على تطور معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة خلال 10 أعوام الماضية (جراف)

بلغ معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة 4.9% خلال العام المالى 2012/2013 وفقا لآخر تقرير سنوى خاص بسوق التأمين
الشاذلي جمعة 3:38 م, الجمعة, 16 يوليو 21 3:38 م, الجمعة, 16 يوليو 21

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ارتفع معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية خلال العشر سنوات الماضية منذ العام المالى 2010/2011 وحتى العام المالى 2019/2020 ، وبلغ معدل الإلغاء 4.2% خلال العام المالى 2010/2011 فى حين ارتفع إلى 5.93% خلال العام المالى 2019/2020 بارتفاع 1.73%، واستمر معدل الإلغاء فى الارتفاع ليبلغ 4.72% خلال العام المالى 2011/2012 بزيادة 0.52% عن العام السابق له .

انخفاض معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة

وبلغ معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة 4.9% خلال العام المالى 2012/2013 وذلك وفقا لآخر تقرير سنوى خاص بسوق التأمين وصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الجانب الآخر انخفض معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة إلى 4.31% خلال العام المالى 2013/2014.

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واستمر معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة خلال العام المالى 2014/2015 ليبلغ 4.1% ، فيما عاود معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة فى الارتفاع مرة أخرى ليبلغ 5.2% خلال العام المالى 2015/2016، بينما انخفض معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة مرة أخرى إلى 4.79% خلال العام المالى 2016/2017.

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قفزة فى معدل الإلغاء فى 2020

وانخفض معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة فى سوق التأمين المصرية إلى 4.75% خلال العام المالى 2017/2018، واستمر معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة بالشركات فى الانخفاض ليبلغ 4.7% خلال العام المالى 2018/2019، وقفز معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة إلى 5.93% خلال العام المالى 2019/2020.

وتشير نسبة الإلغاء إلى نسبة الوثائق الملغاء إلى إجمالى وثائق التأمين لدى شركات التأمين على الحياة العاملة فى سوق التأمين المصرية.

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الجراف التالى يوضح تطور معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة خلال العشر سنوات الماضية (النسبة مئوية).

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بقلم الشاذلي جمعة

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