تعرف على تطور معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة خلال 10 أعوام الماضية (جراف)

ارتفع معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة فى سوق التأمين المصرية خلال العشر سنوات الماضية منذ العام المالى 2010/2011 وحتى العام المالى 2019/2020 ، وبلغ معدل الإلغاء 4.2% خلال العام المالى 2010/2011 فى حين ارتفع إلى 5.93% خلال العام المالى 2019/2020 بارتفاع 1.73%، واستمر معدل الإلغاء فى الارتفاع ليبلغ 4.72% خلال العام المالى 2011/2012 بزيادة 0.52% عن العام السابق له .

انخفاض معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة

وبلغ معدل الإلغاء فى وثائق تأمينات الحياة 4.9% خلال العام المالى 2012/2013 وذلك وفقا لآخر تقرير سنوى خاص بسوق التأمين وصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الجانب الآخر انخفض معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة إلى 4.31% خلال العام المالى 2013/2014.

واستمر معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة خلال العام المالى 2014/2015 ليبلغ 4.1% ، فيما عاود معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة فى الارتفاع مرة أخرى ليبلغ 5.2% خلال العام المالى 2015/2016، بينما انخفض معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة مرة أخرى إلى 4.79% خلال العام المالى 2016/2017.

قفزة فى معدل الإلغاء فى 2020

وانخفض معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة فى سوق التأمين المصرية إلى 4.75% خلال العام المالى 2017/2018، واستمر معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة بالشركات فى الانخفاض ليبلغ 4.7% خلال العام المالى 2018/2019، وقفز معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة إلى 5.93% خلال العام المالى 2019/2020.

وتشير نسبة الإلغاء إلى نسبة الوثائق الملغاء إلى إجمالى وثائق التأمين لدى شركات التأمين على الحياة العاملة فى سوق التأمين المصرية.

الجراف التالى يوضح تطور معدل الإلغاء فى وثائق التأمين على الحياة خلال العشر سنوات الماضية (النسبة مئوية).