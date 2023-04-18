تعرف على تطور مبيعات هواتف المحمول في خلال يناير (جراف)

كشف التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، عن حجم مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال يناير الماضى مسجلة نحو 586 ألف جهاز، مقابل مليون و246 ألف وحدة في الشهر ذاته من العام السابق، بنسبة تراجع 53%.

«سامسونج» تهيمن على مبيعات القطاع

تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بنطاق محافظة القاهرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية 46% من إجمالي المبيعات البالغة نحو 257 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 14% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» في المركز الثالث بنسبة 13%، ثم «ريلمي» رابعًا بحصة 7%.

وتمركزت «إنفينيكس» فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية 6% من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى نطاق محافظة القاهرة خلال الشهر ذاته، أعقبتها «فيفو» فى المركز السادس بنسبة 5%.

وتمركزت «آبل» فى المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى نطاق محافظة القاهرة مستحوذة على حصة سوقية 3%، خلال يناير الماضى.

بينما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 7% للعلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى.

واحتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 55%، من إجمالى المبيعات البالغة 49 ألف جهاز خلال يناير الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «ريدمي» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 12% من إجمالى المبيعات، تبعتها «أوبو» فى المركز الثالث بحصة بلغت 10%، ثم «فيفو» رابعًا بحصة قدرها 7%.

وحصدت «إنفينيكس» المرتبة الخامسة مسجلة حصة سوقية 6%، أعقبتها «ريدمي» في المركز السادس بنسبة 5%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال يناير الماضى.

كما اعتلت «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمدن الدلتا، بعدما استحوذت على حصة سوقية 37%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 158 ألف جهاز خلال يناير الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 21%، تبعتها «ريلمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 18%.

وحصدت «ريدمي» المرتبة الرابعة بحصة سوقية 11% من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى نطاق محافظة الدلتا خلال الشهر ذاته.

وتمركزت «إنفينيكس» المرتبة الخامسة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية 4%، تلتها «فيفو» فى المركز السادس بنسبة 3%.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى.

وهيمنت العلامة الكورية «سامسونج» مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما استحوذت على حصة سوقية 52%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 89 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى.

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 12% من إجمالى المبيعات.

واقتنصت «ريدمي» فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11%، أعقبتها «ريلمي» و«إنفينيكس» في المركز الرابع-مكرر- مسجلتا حصة 8% لمل منهما.

وتمركزت «فيفو» في المرتبة الخامسة بقائمة العلامات التجارية الاكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمنطقة مدن الصعيد، بعدما اقتنصت حصة سوقية 4%، من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى.

واستحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف المحمول بمنطقة مدن القناة، بنسبة بلغت 52%، من إجمالى المبيعات التي بلغت 33 ألف جهاز، خلال شهر يناير الماضى.

وبحسب البيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت العلامة الصينية «أوبو»و«ريدمي» في المرتبة الثانية- مكرر- مستحوذة على حصة سوقية 14% من إجمالى المبيعات.

حصدت «ريلمي» المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 8%، تبعتها «إنفينيكس» فى المركز الرابع بنسبة 5%.

وحلت «فيفو» في المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بمدن القناة مسجلة حصة سوقية 4%، من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 3% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يناير الماضى.