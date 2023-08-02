تعرف على تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال النصف الأول من 2023 (جراف)

انخفضت مبيعات الشاحنات فى مصر خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة 71% لتسجل 5 آلاف و994 مركبة، مقابل 20 ألفًا و645 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات الشاحنات المجمعة محليًّا بنسبة 74.6% لتصل إلى 4 آلاف و600 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 18 ألفًا و79 مركبة فى نفس فترة المقارنة.

وهبطت مبيعات الشاحنات المستوردة بمختلف فئاتها بنسبة 45.7% لتسجل 1394 مركبة، مقابل 2566 شاحنة.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى؛ تطور مبيعات الشاحنات في مصر خلال النصف الأول أشهر من العام الحالى:

شيفروليه تستحوذ على 65% من مبيعات الشاحنات

استحوذت العلامة التجارية "شيفروليه" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة بلغت 65% مسجلة نحو 3 آلاف و899 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات بحصة سوقية 10.8% بنحو 648 مركبة، تلتها "جي ام سي" فى المركز الثالث بنسبة 7.6% بإجمالى 456 شاحنة.

وجاءت "سوزوكي" فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية 7.6% محققة بيع 456 شاحنة، تلتها "ميتسوبيشي" فى المركز الخامس بنسبة 4.1% بنحو 245 مركبة.

واقتنصت «مرسيدس MCV» المرتبة السادسة بحصة سوقية 2.4% مسجلة بيع 143 شاحنة، تلتها "فيات" سابعًا بنسبة 0.9% بواقع 55 مركبة، ثم "هيونداي" فى ثامنًا بحصة 0.8% بـ49 وحدة.

واقتنصت "فولفو" المرتبة التاسعة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للشاحنات في مصر بعدما استحوذت على حصة سوقية 0.4% مسجلة نحو 24 مركبة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

«شيفروليه» تهيمن على مبيعات قطاع شاحنات النقل

هيمنت "شيفروليه" على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات شاحنات البيك أب فى مصر بنسبة 72% بعدما تمكنت من تسويق 2876 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة من المركبات التى بلغت 3 آلاف و982 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وجاءت "تويوتا" فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لشاحنات "لبيك أب" فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 16% مسجلة بيع 648 مركبة.

وجاءت "جي ام سي" في المرتبة الثالثة بحصة سوقية 11% بنحو 456 شاحنة، أعقبتها «جريت وول» فى المركز الرابع بواقع مركبتين فقط.

«شيفروليه الجامبو» تقتنص 78.8% من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم

اقتنصت «شيفروليه – الجامبو» الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم "Light Medium" بنسبة 78.8% مسجلة بيع 963 مركبة، من إجمالي مبيعات تلك الفئة التى بلغت 1222 وحدة خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى.

وحلّت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 20% مسجلة بيع 239 شاحنة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بحصة قدرها 1.6% بإجمالى بيع 20 مركبة.