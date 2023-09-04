تعرف على تطور مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول 7 أشهر من 2023 (جراف)

تراجعت مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بنسبة 76.9% لتصل إلى 3418 مركبة، مقارنة مع نحو 14 ألفًا و816 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق «أميك»، هبطت مبيعات «هيونداي» فى مصر بنسبة 78.6% لتسجل 1714 سيارة، مقابل 8 آلاف و20 وحدة.

وانخفضت مبيعات «كيا» في السوق المصرية بنسبة 74.9% لتصل إلى 1704 مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة مع نحو 6 آلاف و796 سيارة فى نفس فترة المقارنة.

ويذكر أن العلامة الكورية «سانج يونج» لم تفصح عن إجمالى مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» منذ طرحها فى مصر حتى الأن.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ تطور مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى:

«كيا سبورتاج» تقود مبيعات السيارات الكورية فى مصر خلال أول 7 أشهر من 2023

قادت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الكورية المنشأ في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، بعدما تمكنت من بيع 1287 مركبة، أعقبتها «هيونداى أكسنت Rb»-ذات النسخة المجمعة محليًا- فى المركز الثاني بإجمالى بيع 997 مركبة.

وجاءت «هيونداي إلنترا HD »- المنتجة محليًا- فى المرتبة الثالثة مسجلة بيع 572 مركبة، أعقبتها «كيا إكسيد» فى المركز الرابع بواقع 335 سيارة.

وتمركزت «هيونداي توسان» في المرتبة الخامسة بقائمة السيارات الكورية الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 73 مركبة، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب السيارات الكورية الأكثر مبيعًا في مصر خلال أول 7 أشهر من العام الحالى: