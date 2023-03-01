تعرف على تطور مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال يناير (جراف)

استحوذت الطرازات الصينية على حصة سوقية 37.2% من مبيعات السيارات في مصر بعدما تمكنت من تسويق 1276 مركبة خلال شهر يناير الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تصدرت «شيري» مبيعات السيارات الصينية في السوق المحلية مسجلة نحو 664 مركبة، تلتها «BYD» فى المركز الثاني بواقع 408 وحدات.

وحلت «إم جي» المرتبة الثالثة مسجلة نحو 166 سيارات، أعقبتها «شانجان» فى المركز الرابع بواقع 18 وحدة.

وحصدت «هافال» و«بريليانس» المرتبة الخامسة- مكرر- بقائمة العلامات الصينية الأكثر مبيعًا للسيارات الصينية فى مصر مسجلة نحو 10 مركبات لكل منهما.

«بي واي دي F3» تتصدر مبيعات السيارات الصينية

تصدرت «بي واي دي F3» مبيعات السيارات الصينية فى مصر، بعدما تمكنت من تسويق 408 مركبات خلال يناير الماضى، تلتها «شيري أريزو 5» فى المركز الثانى بواقع 389 وحدة.

وجاءت «شيري تيجو 3» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 152 سيارة، أعقبتها «تيجو 7» فى المركز الرابع بواقع 120 وحدة.

وحلت «إم جي zs» فى المرتبة الخامسة بإجمالى 59 سيارة، تلتها «MG HS» فى المركز السادس بواقع 46 وحدة.

وحصدت «إم جي 5» في المرتبة السابعة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى مصر مسجلة نحو 32 مركبة خلال يناير الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير 2023: