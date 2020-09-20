تعرف على تطور صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال 5 سنوات (جراف)

2020 الاعلى بين السنوات الماضية

احتلت صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة على النصيب الأكبر من صادرات المجلس التصديري لمواد البناء بمختلف شرائحه وذلك على مدار السنوات الماضية.

وكان للإمارات العربية المتحدة النصيب الأكبر من صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الخمس سنوات الماضية وذلك في الفترة من 2016 إلى 2020.

وترصد المال تطور الصادرات خلال النصف الأول من من الأعوام 2016 وحتى 2020.

وبلغ حجم الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2016 قيمة 1.33 مليار دولار والتي تقدر بحوالي 11.3 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأوضح المجلس التصديري لمواد البناء أن قيمة صادرات الأحجار الكريمة والحلي والذهب سجلت خلال النصف الأول من العام 2017 قيمة 1.24 مليار دولار والتي تقدر بحوالي 22.4 مليار جنيه في تلك الفترة.

وأشار المجلس إلى أن قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام 2018 سجلت 1.1 مليار دولار والتي تعادل حوالي 20.1 مليار جنيه في تلك الفترة.

بينما سجلت صادرات الذهب والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام 2019 قيمة 825 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 14.4 مليار جنيه تقريبا.

واستوردت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 518 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من 2019 بينما استوردت في النصف الأول من 2018 بقيمة 936 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الصادرات في النصف الأول من العام الحالي 2020 قيمة 1.7 مليار دولار والتي تعادل حوالي 27 مليار جنيه مصري تقريبا.