تعرف على تطور صادرات الأسمنت خلال 6 سنوات (جراف)

2019 الاعلى في السنوات الست

بلغت صادرات الأسمنت خلال الستة أشهر الأولى من 2019 قيمة 81 مليون دولار لتحتل بها المرتبة الأولى بين السنوات الست من 2015 إلى 2020 وذلك وفقا للتقارير الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء.

وقال المجلس التصديري أن حجم خلال الفترة المذكورة من العام الحالي سجلت حوالي 63 مليون دولار لتحتل بها المرتبة الثانية بين السنوات المذكورة.

وأوضح التقرير أن حجم الصادرات خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يونيو 2018 بلغت 61 مليون دولار تقريبا في حين سجلت خلال الفترة المذكورة من 2017 قيمة 33 مليون دولار.

ولفت المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الفترة المذكورة من العام 2015 بلغت صادرات الأسمنت به 32 مليون دولار تقريبا.

في حين أكد أن أقل نسبة صادرات خلال الستة أشهر الأولى من العام 2016 بين السنوات المذكورة بقيمة 25 مليون دولار تقريبا.