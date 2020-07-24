تعرف على تطور سعر الدينار الكويتي خلال الأسبوع الماضي

استقرت أسعار الدينار الكويتي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، يتقدمهم أكبر بنكين حكوميين، بينما زاد بشكل طفيف في عدد قليل من البنوك الخاصة خلال التداولات بالأسبوع الماضي.

ويسمح البنك المركزي المصري للبنوك المحلية بتسعير العملة الكويتية بناء على تحركاتها أمام الدولار ووفقا لمعطيات العرض والطلب.

وسجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية بنهاية يوم الأربعاء مستوى 51.82 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ولم تقم البنوك المصرية بتداول العملة الكويتية أمس نظرا لعطلة ثورة 23 يوليو 2020

سعر الدينار في البنوك الحكومية

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنكي الأهلي ومصر 49.42 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأسكان والتعمير

سجل سعر الدينار فى البنك الأسكان والتعمير48 جنيهاً للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.67 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 49.41 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي 50.06 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 48.49 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 51.31 جنيه للشراء و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 51.90 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.24 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.32 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى بنك كريدي اجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدي اجريكول 48.65 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع.

سعرصرف الدينار الكويتى فى بنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التجاري الدولي 49.35 جنيه للشراء و 52.25 جنيه للبيع.